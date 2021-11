Casio goûte larc-en-ciel avec le nouveau MT-G G-Shock

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier ajout de la gamme G-Shock de montres résistantes aux chocs, de Casio , a un design unique accrocheur qui ne manquera pas dêtre un peu polarisant.

Le nouveau MTG-B2000XMG est doté dune lunette en carbone multicolore fabriquée en laminant des couches de carbone avec de la fibre de verre colorée. Leffet nous rappelle les trucs que les gens fabriquent à partir de planches à roulettes recyclées, avec les couches colorées de bois donnant un effet similaire.

Casio dit que le motif exprime "la belle coloration mystique de Rainbow Mountain, qui montre des strates de différentes couleurs créées par loxydation des minéraux accumulés au fil du temps à partir de lactivité volcanique et du mouvement tectonique".

Cest certainement une montre qui se démarquera, et comme il ny a pas deux montres qui se ressemblent, grâce aux variations dans le motif. Ceux qui recherchent un garde-temps unique voudront peut-être jeter un coup dœil à celui-ci.

Mis à part les looks flashy, la nouvelle montre a quelques fonctionnalités pratiques à offrir. Il peut se connecter aux smartphones via Bluetooth Low Energy, vous permettant de conserver lheure à travers les fuseaux horaires et les changements dheure dété. Il est également lié aux signaux détalonnage du temps des ondes radio.

Le MTG-B2000XMG bénéficie de la recharge solaire et dispose dune LED haute luminosité pour permettre une utilisation la nuit. Aucun mot sur les prix ou la disponibilité jusquà présent, mais la série MT-G a tendance à être la plus chère des offres de Casio, nous nous risquons à deviner que ce sera plus dun grand.