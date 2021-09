Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a annoncé une montre G-Shock dans sa série Master of G qui pourrait très bien être la plus extrême à ce jour.

Le G-Shock Mudmaster GWG-2000 est le premier de la gamme à être fabriqué en carbone forgé - un matériau plus couramment utilisé dans la fabrication davions ou de voitures de course. Il est résistant, avec une structure de traction plus solide que lacier inoxydable, tout en étant léger et malléable.

Le carbone forgé est donc parfait pour une utilisation dans une montre conçue pour les pratiquants de sports extrêmes. Casio l utilise pour la patte qui relie la lunette à la bande de chaque côté.

Le boîtier extérieur est scellé, il est donc résistant à la boue et à la poussière. Il est également étanche, jusquà 200 mètres.

Il existe également des boutons résistants à la boue, qui utilisent une combinaison dacier inoxydable et dun matériau tampon en silicone interne pour garantir quaucune matière externe ne puisse pénétrer à travers la montre elle-même.

Côté boîtier, il est en résine renforcée de fibres de carbone. Et un ajustement de conception signifie que le résultat final est de 1,9 mm plus mince que le modèle G-Shock Mudmaster précédent.

Les autres caractéristiques incluent la résistance aux chocs (comme avec tous les G-Shocks), une boussole numérique, un baromètre, un altimètre et un thermomètre intégré.

Il prend en charge 29 fuseaux horaires, ainsi que la réception des ondes radio pour lheure la plus précise possible. Ceci est vérifié automatiquement six fois par jour.

Le Casio G-Shock Mudmaster GWG-2000 sera disponible à partir doctobre 2021, au prix de 699 £ au Royaume-Uni .

Trois coloris seront disponibles : gris monochrome stoïque, kaki aspect militaire et beige sable.

