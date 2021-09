Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a annoncé une deuxième montre G-Shock conçue en collaboration avec Rui Hachimura de la NBA.

Le Casio G-Shock GM-110RH sinspire de lhéritage de la star des Washington Wizards, qui a été le tout premier ressortissant japonais à participer au premier tour de la draft NBA (en 2019).

Le modèle de signature est basé sur la norme GM-110, qui combine des éléments analogiques et numériques à lintérieur dune lunette métallique.

Il présente un thème de couleur sur le cadran et le bracelet de la montre basé sur les couleurs du drapeau national du Bénin - la maison ancestrale dHachimura.

Laiguille des heures est jaune, laiguille des minutes est rouge, tandis que le cadran encastré est vert.

Il y a deux bandes incluses - une noire et une autre en uréthane avec un motif en tissu kente dAfrique de lOuest. Larrière arbore le logo "Black Samurai" de Hachimura, contenant le symbole japonais "hachi" ("huit" en anglais) gravé dans le boîtier arrière. Cela représente le nom du joueur et le numéro de maillot.

"La montre sinspire de mes racines au Bénin et en Afrique, qui sont très importantes pour moi", a déclaré Hachimura. "Le design du bracelet et le cadran de la montre évoquent des éléments de la culture béninoise et je suis ravi de la façon dont Casio a donné vie à mes idées."

Lédition spéciale G-Shock GM-110RH sera disponible à partir de septembre, au prix de 349 £ au Royaume-Uni .