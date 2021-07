La gamme G-Shock Move sagrandit avec les modèles carrés GBD200

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a élargi sa gamme de modèles G-Shock Move avec le GBD200, qui ajoute les capacités de suivi de la condition physique et la connexion par smartphone au design carré classique G-Shock.

Le gros avantage - par rapport au premier G-Shock Move GBD-H1000 ou même au plus récent GSW-H1000 alimenté par Wear OS - est la taille.

La GBD200 est une montre beaucoup plus compacte, ce qui la rend beaucoup plus confortable à porter au quotidien, et pendant lactivité.

Il y a cependant quelques limitations imposées par cette forme compacte. Par exemple, il a besoin du GPS du smartphone connecté pour mesurer une distance précise. Il na pas non plus de moniteur de fréquence cardiaque.

Cependant, la montre dispose dun accéléromètre et dun "algorithme propriétaire" qui peut soi-disant fournir une mesure de distance précise sans GPS.

Pour de meilleurs résultats, en utilisant le GPS du smartphone ainsi que les données de comptage de pas, la montre finit par effectuer des ajustements et devient plus précise delle-même.

Avec la distance mesurée, il peut également calculer le rythme, la vitesse et la consommation de calories. Mais pour ceux qui veulent une sensation de montre numérique haut de gamme plus classique, il dispose dun multi-timer vous permettant de définir cinq réglages dheure différents. De plus, vous pouvez répéter automatiquement ces minuteries si vous effectuez une session impliquant plusieurs répétitions.

Les données sont affichées sur un écran LCD monochrome Memory in Pixel (MIP), et la montre peut également vibrer lorsque votre smartphone reçoit des notifications, vous incitant à vérifier les messages sur votre téléphone.

Ajoutez à cela le "Super Illuminator" qui éclaire lécran pour une lecture facile la nuit, et vous obtiendrez une montre qui ressemble à une G-Shock classique, mais avec quelques smarts supplémentaires.

Essentiellement, considérez cela comme un G-Shock normal, mais qui peut suivre vos pas et activités quotidiens comme un tracker de fitness de base.

Il ne pèse que 58 grammes et la batterie peut durer deux ans avant de devoir être remplacée. La montre sera disponible en pré-commande à partir du 23 juillet pour 150 $.