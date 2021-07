Casio annonce la montre numérique A100 édition Pac-Man

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a annoncé une nouvelle montre conçue en collaboration avec Bandai Namco, célébrant lun des jeux les plus emblématiques de tous les temps : Pac-Man.

La nouvelle montre - numéro de modèle A100WEPC - est basée sur une réédition dun autre classique : la montre numérique F-100 de Casio.

Cest un match presque parfait avec le F-100 original lancé pour la première fois en 1978, et Pac-Man lancé sur arcade seulement deux ans plus tard en 1980. Deux moments marquants de génialité se sont réunis pour faire fondre vos cœurs nostalgiques.

En soi, la F-100 était la première montre à quartz Casio construite dans un boîtier en résine, mais offrait également des fonctions avancées pour lépoque ; offrant un chronomètre, une alarme numérique et une fonctionnalité de calendrier.

LA100 na été lancée que relativement récemment, reprenant de nombreux éléments de conception du F-100 original, y compris les quatre boutons sur le devant de la montre.

Quant à la version Pac-Man en particulier, elle présente Pac-Man, les personnages fantômes et - bien sûr - ces cerises, toutes pixelisées sur le cadran de la montre. Ils sont rejoints par le texte Illuminator qui est également dans la police pixelisée de Pac-Man.

Le cadre plaqué or de la montre est conçu pour ressembler à la couleur dorigine de la console de jeu Pac-Man, et le bracelet en acier inoxydable est gravé au laser pour montrer Pac-Man et les fantômes se pourchassant.

Comme vous vous en doutez, la montre Casio édition Pac-Man est livrée avec son propre emballage spécial présentant la conception du jeu et les personnages, et possède son propre support de montre Pac-Man dédié.

Comme lA100 ordinaire, la montre a un bracelet en acier inoxydable, résiste à leau et peut durer environ trois ans avant que la batterie ne doive être remplacée.

La seule chose que nous ne savons pas, cest combien cette montre va coûter. Il ny a pas de date de lancement ou de prix spécifique mentionné dans le communiqué de presse. Une chose est sûre : cest indéniablement cool.

