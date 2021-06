La série Casio G-Shock Frogman obtient deux nouveaux modèles composites

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a introduit deux nouveaux modèles composites dans sa gamme premium Frogman Master of G.

Le bracelet composite G-Shock GWF-A1000C et GWF-A1000XC sont les montres de plongée haut de gamme de la sous-marque Casio , avec une esthétique imposante et substantielle et sont de niveau plongeur, certifiées ISO étanches à 200 mètres.

Comme lA1000 sur lequel ils sont basés, ils sont chacun équipés du système de charge "Tough Solar" propriétaire de la marque, capable de recharger la batterie à partir de nimporte quelle source de lumière, artificielle ou naturelle.

La connectivité Bluetooth est également intégrée, permettant à chaque montre de se connecter à un smartphone (iOS ou Android) pour la personnalisation et la configuration. Lapplication dédiée G-Shock Connected peut également être utilisée pour des journaux de plongée détaillés et des informations de localisation. Il existe également des statistiques sur les marées pour plus de 3 000 zones de plongée dans le monde.

Des mises à jour automatiques de lheure et un outil de recherche de téléphone sont également intégrés.

Le bracelet composite des deux montres peut être rallongé pour être porté par-dessus une combinaison de plongée. Son mécanisme peut également être plié pour sadapter confortablement à un poignet lorsque vous ne plongez pas.

Le GWF-A1000C a une bande composée de segments en résine, tandis que la lunette est en acier inoxydable avec une finition plaquée ionique bleue. Il se vend 899 £ au Royaume-Uni .

Le bracelet du GWF-A1000XC est fabriqué à partir de résine renforcée de carbone et possède une lunette en carbone avec une seule couche orange pour correspondre au visage. Il se vend 1 149 £ au Royaume-Uni .

Écrit par Rik Henderson.