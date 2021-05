Casio dévoile les montres G-Shock G-Steel "les plus minces de tous les temps"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a annoncé quatre modèles G-Shock dans la série G-Steel qui viennent avec ce que la marque appelle son "profil le plus mince" à ce jour.

Ce sont chacune des variantes différentes du GST-B400, avec des couleurs et des finitions différentes.

Le boîtier est mince de seulement 12,9 mm, avec un module amélioré. Cela utilise moins de composants, qui ont également été modifiés pour être plus petits que les équivalents G-Steel précédents. La disposition interne a également été optimisée pour une empreinte plus plate.

Bien que nétant pas intelligent en tant que tel, chacun des nouveaux modèles peut être connecté à un smartphone par Bluetooth. Le profil Bluetooth utilise cette fois moins dénergie quauparavant, cette génération de GST-B400 affichant une consommation dénergie inférieure à celle de lensemble précédent - 55,7%, affirme Casio .

La connectivité Bluetooth permet à chaque montre dajuster automatiquement lheure. Une fonction Time & Place permet également à lutilisateur de contrôler lheure et la position sur une carte dans une application dédiée en appuyant simplement sur un bouton. Il existe également un paramètre de rappel.

Une fonction de recherche de téléphone est également intégrée, vous pouvez donc appuyer sur un bouton pour localiser votre smartphone en cas de perte.

Comme pour les autres montres G-Shock, ces quatre montres sont résistantes aux chocs et à leau jusquà 200 mètres. Le GST-B400 standard est livré avec un bracelet en résine et est disponible en noir. Le GST-B400D est en argent avec une bande en acier inoxydable.

Le GST-B400AD est également disponible en acier inoxydable, mais il est rouge et noir. Alors que le GST-B400BD a une bande en acier inoxydable plus sombre et un visage bleu.

Tous les quatre seront disponibles dans la boutique en ligne officielle de G-Shock à partir du 24 mai 2021. La disponibilité générale sera à partir de juin.

Écrit par Rik Henderson.