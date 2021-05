Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a présenté les modèles G-Shock dans un nouveau coloris - Midnight Green.

Les G-Shock GA-140, GA-700 et GW-B5600 sont chacun disponibles dans le nouveau thème au Royaume-Uni, au prix de 109 £, mais il semble que lédition spéciale AWG-M100 également illustrée ne soit actuellement disponible quau Japon.

Pourtant, nous aimons particulièrement le B5600 en vert. La couleur accentue bien son charme rétro et est lune des rares 5600 à disposer dun écran LCD standard. La plupart des modèles de cette gamme ont un texte blanc sur fond blanc.

Chacune des montres dispose de cinq alarmes quotidiennes, dun calendrier automatique, dune fonction chronomètre et dune prise en charge de lheure mondiale. Ils sont livrés avec une autonomie de cinq ans.

Un autre avantage supplémentaire du GW-B5600 est quil dispose dun système de charge solaire.

Aucune des nouvelles variantes na de capacités de montre intelligente, mais est résistante aux chocs G-Shock - bien sûr.

Les trois modèles britanniques sont maintenant disponibles, avec le Casio G-Shock GA-140MG-1AER au prix de 109 £, le GA-700MG-1AER à 119 £ et le G-Shock GW-B5600MG-1ER vous coûtera 12 9 £ .

Casio a également récemment annoncé de nouvelles éditions sportives G-Squad de ses montres de la série GBA-900 , qui se connectent aux smartphones et peuvent suivre les progrès de la course à pied et plus encore.

Écrit par Rik Henderson.