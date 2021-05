Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a présenté une série de nouveaux modèles G-Shock GBA-900 conçus pour les coureurs et les amateurs de sport.

Les ajouts de G-Squad à la gamme se déclinent en quatre couleurs: noir, rouge, blanc et noir / violet. Ils sont au prix de 119 £ et sont liés à un smartphone pour le suivi des activités.

Les mesures de distance et de temps sont possibles via la montre, qui utilise un accéléromètre aux côtés de la fonctionnalité GPS de votre iPhone ou de votre appareil Android. Et, une fois que vous prenez des mesures la première fois, vous pouvez alors mesurer la distance sur la montre seule.

Lhistorique des activités peut être enregistré via une application Casio dédiée, qui peut également être utilisée pour configurer la montre.

La connexion Bluetooth garantit que lheure est automatiquement ajustée, tandis que vous serez alerté des notifications téléphoniques sur votre poignet. Le suivi des étapes est également disponible.

La montre elle-même dispose dun visage éclairé par LED avec une bande en uréthane souple pour un ajustement confortable. Il est résistant aux chocs, comme tous les modèles de la gamme G-Shock.

La durée de vie de la batterie est censée durer jusquà deux ans avant que la cellule ne doive être remplacée.

Il existe un mode avion pour interrompre les communications sans fil pendant que vous êtes en vol.

Les modèles Casio G-Shock GBA-900 G-Squad sont disponibles à lachat dès maintenant, sur le site Web dédié de G-Shock .

Écrit par Rik Henderson.