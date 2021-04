Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a annoncé sa première montre intelligente G-Shock alimentée par la plate-forme Wear OS de Google . Le GSW-H1000 fait partie de la gamme G-Squad Pro de la société et il est livré avec une gamme de fonctionnalités sportives, ainsi que la construction résistante aux chocs et robuste à laquelle la gamme G-Squad Pro est associée.

Vous avez le choix entre trois modèles, tous offrant un écran double couche qui combine un écran LCD monochrome toujours allumé pour laffichage de lheure avec un écran LCD couleur pour les cartes et les données de capteur, ainsi que des notifications, comme les autres montres intelligentes de Casio .

La gamme Casio GSW-H1000 est dotée dun dos en titane et dun bouton de démarrage en aluminium avec une couleur daccent. Le boîtier et le bracelet, quant à eux, ont un motif en nid dabeille et offrent la construction originale antichoc G-Shock, ainsi quun microphone résistant à leau et un port de charge, offrant une résistance à leau de 200 mètres.

Les trois modèles sont équipés dun GPS intégré, dun capteur de fréquence cardiaque optique, ainsi que de capteurs pour le relèvement au compas, laltitude et la pression barométrique, entre autres. Ils sont également tous équipés de lapplication Casio, qui propose 15 activités et 24 options dentraînement en salle, y compris la course à pied, le trail, le VTT et le stand up paddle.

Ils sont également tous dotés de toutes les fonctionnalités offertes par la plate-forme Wear OS de Google, notamment laccès à Google Assistant , les notifications des smartphones et la prise en charge des appareils Android et iOS .

On ne sait pas pour linstant quand le Casio G-Squad Pro GSW-H1000 sera disponible, mais il coûtera 599 £ au Royaume-Uni. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site Web G-Shock de Casio et demander à être averti lorsquil sera disponible à lachat.

Écrit par Britta O'Boyle.