Le G-Shock en titane de Casio est toutes les nuances de rétro cool

(Pocket-lint) - Casio a annoncé la montre GMW-B5000TR, une montre G-Shock qui utilise un alliage de titane dans le boîtier et le bracelet pour une protection supplémentaire et, bien, un look super cool.

Pas tout à fait une montre intelligente, mais capable de se connecter à un smartphone pour plusieurs fonctions, le bracelet de la série 5000 utilise des matériaux TranTixxii. Il sagit dun alliage de titane créé par la Nippon Steel Corporation avec certains de ses partenaires et qui offre "environ deux fois" la dureté du titane standard.

Il reste cependant léger, anticorrosif et hypoallergénique. Et, il produit une finition miroir qui est généralement difficile dans les équivalents titane standard.

La montre présente un placage ionique multicolore qui donne différentes teintes sur le boîtier et le bracelet.

En plus de la connectivité des smartphones via une application iOS ou Android pour le réglage automatique de lheure, lheure mondiale et dautres fonctionnalités, il utilise le système dalimentation solaire Tough de Casio , la réception dondes radio Multiband 6 et un rétroéclairage LED automatique.

Et, bien que nous ne sachions pas avec certitude, nous sommes convaincus que la montre aura un verre anti-rayures en standard, bien sûr.

Il ny a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité, bien que les autres montres numériques G-Shock de la série 5000 commencent à environ 450 £ avec une finition en métal. Nous nous attendons à ce que cette version en titane en édition spéciale soit supérieure - peut-être considérablement.

