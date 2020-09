Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Casio a montré quelques détails de sa dernière version de G-Shock, la DWE-5600CC au nom accrocheur, qui nest que la dernière de la longue série 5600 de montres antichoc.

Il sagit de la toute première montre G-Shock à vous permettre de changer ses lunettes et ses bracelets quand et comme vous le souhaitez, cependant, ce qui la distingue des modèles précédents.

La montre est livrée avec trois options de bracelet et quelques lunettes, que vous pouvez facilement enfiler et retirer - les lunettes sont maintenues en place par quatre crochets en fibre de carbone dans un système entièrement nouveau, par rapport aux versions vissées précédentes.

Pendant ce temps, le boîtier de la montre elle-même a été doté dune nouvelle forme de renfort pour lui donner encore plus de résistance aux chocs, longtemps la marque de fabrique des modèles de Casio.

Les trois options de bracelet vous permettent déchanger la montre entre quelques looks sur le thème du circuit imprimé et son aspect noir mat plus classique, en fonction de lutilisation que vous en faites ou de votre humeur. Les composants noirs et verts sont en résine, tandis que loption bracelet gris est une version en tissu.

Les prix et la date précise de la sortie de la montre ne sont pas encore publics, mais nous nous attendons à ce que ce soit bientôt. Il sagit dune version plus traditionnelle par rapport à certaines des montres récentes de Casio, qui comprenaient des G-Shocks en édition limitée sur le thème des animes Dragon Ball Z et One Piece , entre autres.

Écrit par Max Freeman-Mills.