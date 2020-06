Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

À peine tombés amoureux de l édition Dragon Ball Z G-Shock , une autre montre inspirée des mangas et des anime arrive - et elle est également souhaitable pour les collectionneurs et les fans.

La montre G-Shock x One Piece est, comme son prédécesseur Dragon Ball Z, basée sur le GA-110 - cette fois avec le numéro de modèle GA-110JOP.

Cependant, il est orné dimages du classique manga japonais, qui a également fait une excellente franchise démissions de télévision et de jeux vidéo.

Le boîtier et le bracelet présentent des illustrations du personnage principal du spectacle et roi pirate en herbe, Monkey D Luffy, tandis que le cadran incrusté en position 9 heures arbore son chapeau de paille de marque. Le mot «recherché» est gravé à la position 3 heures, faisant un signe de tête à ses affiches de primes de la série.

Lorsque les aiguilles se déplacent respectivement à 2 heures et à 4 heures, vous pouvez également voir une forme en X qui représente la cicatrice thoracique de Luffy.

Larrière de la montre présente les logos G-Shock et One Piece, avec le motif du crâne et des os croisés au milieu.

En plus de la montre en édition spéciale, lemballage est livré avec un boîtier à collectionner.

Au prix de 199 £ au Royaume-Uni, lédition Casio G-Shock x One Piece sera disponible à partir du 22 août. Il sera diffusé sur le site Web de G-Shock et dans le magasin dédié Carnaby Street à Londres.