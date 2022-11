La toute nouvelle Pixel Watch de Google bénéficie d'un rabais pour le Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Elle n'est sortie que depuis quelques mois, mais la Google Pixel Watch bénéficie déjà de ses premières réductions dans le cadre de la semaine du Black Friday aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Grâce à l'événement commercial d'Amazon, vous pouvez vous procurer la version Wi-Fi de la Pixel Watch dans n'importe quelle couleur pour un prix légèrement inférieur au seuil magique de 300 $, tandis qu'au Royaume-Uni, le prix de la version équipée de la technologie LTE a chuté à environ 335 £ si vous vous contentez de la combinaison argent et craie.

Google Pixel Watch - économisez 50 Bien qu'elle n'ait été lancée que récemment, la Pixel Watch est déjà disponible à un prix réduit aux États-Unis. Elle est maintenant à 299 $. Voir l'offre

Google Pixel Watch - économisez 43 Il s'agit de la première smartwatch faite maison par Google. Au Royaume-Uni, vous pouvez vous procurer la combinaison argent/marbre pour 335,45 £. Voir l'offre

La Pixel Watch a suscité beaucoup d'intérêt lorsqu'elle a été annoncée par Google plus tôt dans l'année, et lorsqu'elle a finalement fait son chemin vers les étagères des magasins à temps pour le lancement de la série Pixel 7. Pourquoi ? Parce que c'était le premier téléphone conçu en interne par Google lui-même.

Il est élégant et - très franchement - époustouflant en personne. Son verre bombé et arrondi et son boîtier métallique arrondi créent un effet somptueux et sans couture, tandis que le logiciel et l'interface sont fluides et sans effort.

À bien des égards, c'est l'"Apple Watch d'Android". Elle dispose de toutes les fonctionnalités que vous attendez d'une véritable smartwatch, y compris les paiements sans contact, la lecture de musique, les applications de montre interactives et la messagerie. De plus, avec Fitbit à bord, vous bénéficiez également d'excellentes capacités de suivi de la condition physique.

L'autonomie de la batterie n'est pas aussi bonne que celle de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, mais c'est une montre fantastique qui mérite d'être considérée si vous attendez une vraie montre Google.

Écrit par Cam Bunton.