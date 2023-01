Des mises à jour médiocres de l'Apple Watch, de l'iPad et des AirPods sont attendues cette année.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les attentes concernant les mises à jour de l'Apple Watch, de l'iPad et des AirPods prévues pour 2023 devraient être tempérées, selon un nouveau rapport sur les plans d'Apple.

Alors qu'Apple a tendance à mettre à jour la plupart de ses produits une fois par an, il a été rapporté que le travail sur le prochain casque AR/VR de la société a fait souffrir les plans pour tout le reste. Ce casque est maintenant attendu dans les prochains mois, mais Mark Gurman de Bloomberg affirme que nous ne devrions pas nous attendre à ce que le reste des mises à jour de produits d'Apple soit aussi excitant.

Selon M. Gurman, qui écrit dans la lettre d'information hebdomadaire Power On, Apple pourrait avoir "moins d'avancées majeures à présenter cette année" en raison de l'importance accordée au casque. "Apple a mobilisé les ressources de plusieurs départements d'ingénierie matérielle et logicielle", dit-il, ajoutant que cette démarche "a entravé d'autres projets, dont certains souffraient déjà de leurs propres retards et de réductions budgétaires dues au ralentissement économique."

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En conséquence, Gurman pense que la gamme d'iPad ne connaîtra pas de grands rafraîchissements cette année, si tant est qu'elle en connaisse, tandis que l'Apple Watch ne recevra que des améliorations mineures des performances, sans nouveau design en vue. Il en va de même pour les AirPods, Gurman affirmant qu'ils "ne recevront probablement aucune mise à jour notable en 2023." Les AirPods sont l'une des rares gammes de produits qu'Apple ne met pas à jour annuellement, donc cela pourrait ne pas être si inhabituel. La société n'a publié les AirPods Pro mis à jour qu'à la fin de l'année dernière, aussi. Les AirPods de troisième génération sont arrivés un an plus tôt.

Apple watchOS 7: toutes les nouvelles fonctionnalités clés de lApple Watch explorées Par Maggie Tillman · 17 Septembre 2020 Tous les détails sur la prochaine version du système dexploitation Apple Watch, watchOS 7.

Quant à l'Apple TV, Gurman affirme qu'elle ne sera pas mise à jour du tout cette année.

Écrit par Oliver Haslam.