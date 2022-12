Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Watch Series 8 et Watch Ultra d'Apple ont été révélées en septembre 2022 et les deux appareils sont équipés d'un capteur de température corporelle, ainsi que d'un certain nombre d'autres capteurs clés, comme un moniteur de fréquence cardiaque et un capteur d'oxygène dans le sang.

Les Apple Watch Series 8 et Watch Ultra sont équipées de deux capteurs de température corporelle - un sur le cristal arrière près de votre peau, et un autre juste sous l'écran - et ils sont tous deux utilisés pour permettre aux smartwatches de recueillir des données sur la température du poignet pendant votre sommeil afin de vous donner un aperçu de votre bien-être général.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les éléments nécessaires pour obtenir les données de température du poignet de votre Apple Watch et sur l'endroit où vous trouverez ces données.

Comment fonctionnent les données de température au poignet sur l'Apple Watch ?

Les Apple Watch Series 8 et Watch Ultra mesurent la température du poignet pour donner une indication de la température de votre corps. La température corporelle est affectée par un certain nombre de facteurs, depuis le régime alimentaire, l'exercice physique ou la consommation d'alcool jusqu'aux cycles menstruels, la maladie et l'environnement de sommeil.

Afin de commencer à recueillir des données sur la température du poignet, l'Apple Watch Series 8 ou Watch Ultra aura besoin d'environ cinq nuits pour collecter des mesures et déterminer votre température de base au poignet. Les smartwatches seront ensuite capables de déterminer les changements nocturnes par rapport à cette température de base.

Apple explique : "Pendant votre sommeil, l'Apple Watch prend votre température toutes les 5 secondes. Des algorithmes avancés utilisent ensuite ces données pour fournir un agrégat pour chaque nuit que vous pouvez visualiser sous forme de changements relatifs par rapport à votre température de base établie dans l'application Santé."

Pour ceux qui utilisent le suivi du cycle, l'Apple Watch Series 8 et la Watch Ultra devraient être en mesure de détecter les estimations d'ovulation et d'améliorer les données de suivi du cycle.

Comment recueillir les données de température du poignet à partir de l'Apple Watch ?

Pour pouvoir recueillir des données sur la température du poignet à partir de l'Apple Watch, vous devez disposer de l'Apple Watch Series 8 ou de l'Apple Watch Ultra.

Si vous avez l'une de ces deux montres, vous devrez porter votre Apple Watch au lit pendant au moins quatre nuits et vous assurer que l'option Sleep Focus est activée avec Sleep Track.

Ouvrez l'application Apple Watch pour iPhone > Appuyez sur Ma montre en bas à gauche > Faites défiler jusqu'à Sommeil > Activez l'option Suivi du sommeil avec l'Apple Watch.

Comment afficher les données de température du poignet de l'Apple Watch Series 8 ou Watch Ultra ?

Une fois que vous aurez porté votre Apple Watch au lit et suivi votre sommeil pendant au moins quatre nuits, votre Apple Watch Series 8 ou Watch Ultra commencera à prendre la température de votre poignet et à surveiller les changements nocturnes. Celles-ci apparaîtront dans un graphique dans l'application Santé de votre iPhone.

Pour accéder aux données de température de votre poignet et visualiser les changements, suivez les étapes ci-dessous. Il est intéressant de noter que si vous utilisez le suivi du cycle, vous devriez recevoir une notification si l'ovulation est estimée grâce à une augmentation de la température du poignet.

Sur votre iPhone, ouvrez l'application Santé.

Appuyez sur Parcourir, puis sur Mesures du corps.

Touchez Température du poignet.

Comment désactiver la température du poignet sur l'Apple Watch ?

Si vous ne souhaitez plus que le suivi de la température du poignet soit activé, suivez les étapes ci-dessous :

Sur votre iPhone, ouvrez l'application Watch.

Appuyez sur Confidentialité.

Désactivez Température du poignet.

