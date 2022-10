Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'Apple Watch Ultra offre quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport aux Watch Series 8 et Watch SE, notamment une plus grande autonomie.

Alors que la Watch Series 8 et la Watch SE offrent toutes deux environ une journée d'utilisation avant de devoir être rechargées, la Watch Ultra offre jusqu'à 36 heures d'utilisation normale.

Il existe également un mode faible consommation et un mode d'entraînement à faible consommation pour une durée d'utilisation pouvant atteindre 60 heures. Voici les paramètres que les modes faible consommation modifient, les fonctions qui restent disponibles et comment les activer.

Comment activer le mode faible consommation sur l'Apple Watch Ultra ?

Pour activer le mode faible consommation sur l'Apple Watch Ultra, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez Réglages sur votre Apple Watch Ultra Tapez sur Batterie Tapez sur Santé de la batterie Désactivez la fonction Limite de charge optimisée Retournez à l'écran d'accueil en appuyant sur la couronne numérique. Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran Tapez sur l'icône de pourcentage de la batterie Activez le mode faible consommation Faites défiler jusqu'en bas, appuyez sur " Activer " ou sélectionnez " Activer pour " et choisissez entre 1, 2 et 3 jours.

Pour activer l'entraînement en mode faible consommation sur l'Apple Watch Ultra, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez les Réglages sur votre Apple Watch Ultra Tapez sur Batterie Tapez sur Santé de la batterie Désactivez la fonction Limite de charge optimisée Retournez à l'écran d'accueil en appuyant sur la couronne numérique. Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran Tapez sur l'icône de pourcentage de la batterie Activez le mode faible consommation Confirmez pour activer Ouvrez à nouveau les Paramètres sur votre Apple Watch Ultra Tapez sur Entraînement Tapez sur Moins de relevés GPS et de fréquence cardiaque.

Quelles caractéristiques et fonctions le mode faible consommation désactive-t-il sur l'Apple Watch Ultra ?

Le Mode faible consommation maintient la fréquence d'échantillonnage maximale pour la fréquence cardiaque et le GPS pendant une séance d'entraînement et il a été conçu pour permettre aux utilisateurs de l'Apple Watch Ultra de terminer un triathlon.

La fonction Mode faible consommation désactivera l'affichage permanent de l'Apple Watch Ultra, réduira la connectivité cellulaire pour qu'elle ne soit mise à jour que toutes les heures et limitera certaines fonctions d'arrière-plan, comme la détection automatique des séances d'entraînement et les notifications de fréquence cardiaque irrégulière.

Quelles caractéristiques et fonctions l'entraînement en mode faible consommation désactive-t-il sur l'Apple Watch Ultra ?

L'entraînement en mode faible consommation est conçu pour optimiser la durée de vie de la batterie de l'Apple Watch Ultra pour des activités telles qu'un week-end en sac à dos. Il offre moins de relevés GPS et de fréquence cardiaque, par exemple un relevé GPS toutes les deux minutes plutôt que toutes les secondes.

Pour maintenir la précision des distances, Apple a mis en place des algorithmes qui comblent les lacunes. Si vous marchez ou randonnez le long de sentiers ou de routes connus pour lesquels la Watch Ultra dispose de données, elle calculera la distance le long du sentier et vous serez crédité de tous les virages que vous prendrez. Si vous n'êtes pas sur un sentier pour lequel la Watch Ultra dispose de données, elle utilisera l'accéléromètre et le gyroscope, ainsi que les informations sur la pente du terrain provenant d'Apple Maps et les mesures GPS pour estimer le degré de rectitude ou de vent du sentier et fournir la distance parcourue.

L'entraînement en mode faible consommation désactive les mêmes fonctions que le mode faible consommation ci-dessus. Cela signifie qu'il désactive l'affichage permanent de l'Apple Watch Ultra, réduit la connectivité cellulaire pour qu'elle ne soit mise à jour que toutes les heures et limite certaines fonctions de fond, comme la détection automatique des séances d'entraînement et les notifications de fréquence cardiaque irrégulière.

En plus de cela, le Low Power Mode Workout réduit les relevés de fréquence cardiaque à une fois par minute et les relevés GPS à une fois toutes les deux minutes, comme nous l'avons mentionné.

Écrit par Britta O'Boyle.