Comment lire les données de sommeil de l'Apple Watch et les afficher sur votre iPhone

(Pocket-lint) - Lorsqu'Apple a lancé l'Apple Watch en 2015, le suivi du sommeil n'était pas proposé. Ce n'est qu'en 2020 avec l'arrivée de watchOS 7 que la fonctionnalité est apparue, bien que ce soit sous une forme plus basique que les concurrents comme Fitbit et Garmin.

Avec l'arrivée de watchOS 9 cependant, l'Apple Watch offre enfin un suivi du sommeil un peu plus substantiel. Il y a maintenant des stades de sommeil, avec une ventilation du temps d'éveil, du temps en REM, du temps en sommeil profond et du temps en sommeil profond.

Pour pouvoir suivre votre sommeil avec l'Apple Watch, vous devez mettre votre appareil en mode veille. Il est ensuite un peu délicat de trouver les données une fois qu'elles sont recueillies, mais ne vous inquiétez pas, nous vous couvrons.

Voici comment lire et trouver les données de sommeil de votre Apple Watch.

Comment afficher les données de sommeil de l'Apple Watch sur l'iPhone

Vous pouvez lire et afficher les données de sommeil de votre Apple Watch soit sur la montre elle-même, soit sur votre iPhone. Dans ce dernier cas, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l'application Santé sur votre iPhone Cliquez sur l'onglet Parcourir en bas à droite Faites défiler l'écran jusqu'à Sommeil Tapez sur J, W, M ou 6M pour afficher vos données de sommeil par jour, semaine, mois ou 6 mois. Tapez sur "Afficher plus de données sur le sommeil" sous le graphique du sommeil pour afficher le temps passé à chaque stade.

Comment vérifier les données relatives au sommeil sur votre Apple Watch

Il est possible de consulter vos données de sommeil sur votre Apple Watch, mais vous ne pourrez pas voir autant de détails qu'avec votre iPhone. Vous ne pourrez voir que les données de la nuit précédente et non celles d'une semaine ou d'un mois entier, par exemple.

Pour lire vos données de sommeil sur l'Apple Watch, suivez ces instructions :

Ouvrez l'application Sleep sur votre Apple Watch Faites défiler vers le bas jusqu'à Analyse Vous verrez un graphique, ainsi que le temps d'endormissement et le temps dans les stades de sommeil. Faites défiler jusqu'en bas pour voir un diagramme à barres des 14 derniers jours, avec une ligne indiquant le temps moyen d'endormissement.

Quelle est la précision des données de sommeil de l'Apple Watch ?

Lors de nos tests, nous avons constaté que les données de sommeil de l'Apple Watch Series 8 correspondaient à peu près à ce que nous attendions en termes de temps d'endormissement et d'heures de réveil.

Naturellement, il est difficile de déterminer la précision des étapes, bien que le sommeil paradoxal soit connu pour être le moment où vous rêvez et nous avons trouvé que les données présentées semblaient correspondre à ce que nous avions vécu si nous nous étions réveillés après un rêve.

Nous avons consacré un article entier au suivi du sommeil et à la signification de ces données. En résumé, votre corps entre et sort de quatre stades au cours d'une nuit : éveillé, léger, profond et paradoxal.

Il a besoin d'une combinaison de tous ces stades pour récupérer, se reconstruire et se sentir reposé au réveil. On dit que le sommeil léger renforce la mémoire et l'apprentissage, que le sommeil profond favorise la récupération physique et que le sommeil paradoxal favorise la réflexion stratégique et la créativité.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le suivi du sommeil et sa signification, vous pouvez consulter notre article séparé.

Quels modèles d'Apple Watch proposent le suivi du sommeil ?

Tous les modèles d'Apple Watch à partir de la série 3 offrent un suivi du sommeil de base, mais vous aurez besoin d'une Apple Watch série 4 ou d'une version ultérieure pour bénéficier du suivi du sommeil plus avancé sur l'Apple Watch, car vous aurez besoin de watchOS 9 et la Watch série 3 n'est pas compatible avec watchOS 9.

Pour le suivi du sommeil avec les stades de sommeil, vous aurez besoin de l'un de ces modèles :

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE (2020)

Apple Watch SE (2022)

Apple Watch Ultra

Écrit par Britta O'Boyle.