Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Avec sa dernière version du logiciel de l'Apple Watch, watchOS 9, la société a activé un nouveau mode de faible consommation qui permet de maintenir les fonctions essentielles de votre Apple Watch en fonctionnement, mais sans vider beaucoup de batterie.

À l'instar de la fonction similaire sur votre iPhone, l'objectif est que vous ayez toujours une Apple Watch en état de marche même lorsque le niveau de votre batterie tombe en dessous de 10 %.

Il existe plusieurs façons d'activer le mode faible consommation sur l'Apple Watch: vous pouvez soit utiliser le Centre de contrôle, soit plonger dans le menu des paramètres et l'activer à partir de là.

La méthode du Centre de contrôle :

Faites apparaître le Centre de contrôle en bas de l'écran de votre montre en appuyant longuement dessus, puis faites glisser vers le haut. Appuyez sur le pourcentage de la batterie. Activez le mode faible consommation en cliquant sur le bouton à bascule.

La méthode du menu des paramètres :

Ouvrez les Paramètres sur votre Apple Watch Appuyez sur "Batterie". Activez le mode faible consommation en cliquant sur le bouton.

Une fois que vous l'avez activé, un écran d'information s'affiche. Si vous faites défiler l'écran jusqu'en bas, appuyez sur "Activer" ou "Activer pour". Avec cette dernière option, vous pouvez choisir de l'activer pour une période d'un, deux ou trois jours.

Si la batterie de votre Apple Watch tombe en dessous de 10 % à un moment donné, vous recevrez une notification vous demandant si vous souhaitez activer la fonction. Ensuite, lorsque votre batterie atteint 80 %, le mode faible consommation est désactivé. Sauf si vous l'avez activé pendant un certain nombre de jours.

Lorsque la fonction est activée, vous devriez voir un petit cercle jaune en haut de l'écran de votre Apple Watch. De plus, de nombreuses autres interfaces et icônes de batterie deviendront jaunes. Il s'agit notamment de l'indicateur de pourcentage de la batterie dans le Centre de contrôle, de l'animation de chargement lorsque l'appareil est connecté au chargeur et, si vous utilisez la veilleuse, l'heure s'affichera également en jaune.

Dans la plupart des cas, les fonctions désactivées en mode faible consommation sont des éléments de la montre qui, par défaut, fonctionnent constamment en arrière-plan. Il s'agit notamment des éléments suivants :

Affichage permanent/ambiant Notifications de fréquence cardiaque pour les rythmes faibles/élevés/irréguliers Mesure de la fréquence cardiaque en arrière-plan Mesure de la saturation en oxygène du sang en arrière-plan Rappels de début de séance d'entraînement

Il désactive également les connexions de données Wi-Fi et cellulaires de la montre et désactive les appels entrants et les notifications si votre iPhone n'est pas à proximité. En revanche, si votre iPhone est à proximité, ces fonctions restent activées.

En plus de la désactivation de certaines fonctions, d'autres sont également affectées, mais pas complètement désactivées. Apple énumère les fonctions suivantes, pour lesquelles vous pouvez vous attendre à une baisse de performances :

Passer un appel téléphonique peut prendre plus de temps Le rafraîchissement des applications en arrière-plan est moins fréquent Les complications ne sont pas mises à jour aussi fréquemment Siri prend plus de temps pour traiter une requête Les animations et les défilements peuvent sembler moins fluides.

Le sentiment général est donc qu'avec le mode faible consommation, votre montre fait tout plus lentement.

Absolument, même si, là encore, certaines fonctions ne fonctionneront pas aussi bien. Vous pouvez toujours mesurer la fréquence cardiaque et le rythme dans les séances d'entraînement en mode faible consommation. Vous avez également le GPS, mais il ne se rafraîchit pas aussi fréquemment, donc vous n'obtiendrez pas un itinéraire aussi précis qu'en mode pleine puissance, car cela consomme énormément de batterie.

Pour en savoir plus sur le mode faible consommation de watchOS 9, consultez le document d'assistance d'Apple ici.

Écrit par Cam Bunton.