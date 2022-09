Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dans le cadre de son événement de lancement de septembre, Apple a dévoilé une nouvelle version plus économique de son Apple Watch. La dernière Apple Watch SE s'inspire du modèle précédent, mais y ajoute un nouveau matériel plus performant.

Comme la montre Series 8, elle est dotée de capteurs de mouvement plus perfectionnés qui, avec le traitement ML d'Apple, peuvent détecter si vous avez un accident de voiture. Une fois détectée, elle peut automatiquement contacter les services d'urgence et envoyer un message aux personnes à contacter en cas d'urgence.

L'étui, fabriqué en aluminium recyclé, est disponible en trois couleurs : Silver, Midnight et Starlight, s'harmonisant parfaitement avec de nombreux autres appareils récents d'Apple.

De plus, l'étui a été construit et conçu de manière à réduire les émissions de carbone pendant la production, et dispose désormais d'une coque arrière dont la couleur est assortie au reste de l'étui en aluminium.

Parmi les autres caractéristiques, citons un écran qui est désormais 30 % plus grand que celui de l'Apple Watch Series 3, avec un traitement 20 % plus rapide que la SE précédente, et intégré dans un boîtier résistant à l'eau WR50 (50 mètres).

Comme toute autre Apple Watch, elle suivra votre rythme cardiaque, vous enverra des notifications lorsqu'elle détectera des rythmes cardiaques irréguliers, suivra vos activités, détectera si vous tombez et sera équipée d'Apple Pay.

La nouvelle Apple Watch SE peut être commandée dès aujourd'hui et sera expédiée à partir du 16 septembre. Les prix sont fixés à 249 $ et 299 $ pour les modèles GPS et cellulaires respectivement.

Écrit par Cam Bunton.