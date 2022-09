Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé l'Apple Watch Series 8, qui ajoute quelques nouvelles fonctionnalités mais reste largement identique à la Series 7 en termes de design et de technologie. Le grand écran, toujours allumé, est maintenu, par exemple.

La grande nouveauté est un nouveau capteur de température, avec un capteur à l'arrière et un autre sur l'écran. Le capteur arrière peut ainsi prendre la température du corps, mais aussi celle de l'extérieur.

Il peut détecter des changements aussi faibles que 0,1 degré Celsius et peut également suivre un utilisateur pendant la nuit. Il peut être utilisé pour partager des informations avec un prestataire de soins en cas de changement soudain ou de fièvre.

Comme auparavant, il y a également des capteurs de fréquence cardiaque, d'ECH et de SpO2, tandis que les capacités de détection des chutes et de SOS d'urgence reviennent également.

En ce qui concerne les autres nouvelles fonctionnalités, la détection des accidents est nouvelle pour la série 8. La Watch préviendra les services d'urgence si vous êtes victime d'un grave accident de voiture, par exemple.

L'itinérance internationale est également disponible pour la version cellulaire, avec plus de 30 opérateurs dans le monde qui prennent en charge cette fonction.

Apple affirme que la Watch Series 8 peut durer jusqu'à 18 heures sur une seule charge de batterie et qu'elle est dotée d'un nouveau mode de faible consommation qui double cette durée.

La version GPS sera disponible en quatre couleurs - minuit, starlight, argent et (Product)Red - tandis que l'édition cellulaire sera en argent, or et graphite.

Il coûtera 399 $ pour la version GPS et 499 $ pour la version cellulaire et les pré-commandes sont ouvertes dès aujourd'hui. Il sera expédié à partir du 18 septembre.

Écrit par Rik Henderson.