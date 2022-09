Le design de l'Apple Watch Pro est révélé par de superbes images de CAO

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une nouvelle Apple Watch sera lancée demain en même temps que l'iPhone 14 - c'est du moins ce que l'on pense.

En fait, on pense que nous aurons une Apple Watch Series 8 - une mise à jour mineure de la Series 7 - et une toute nouvelle Apple Watch Pro.

-

Nous avons déjà appris que cette dernière sera un modèle plus robuste et mieux équipé, avec un écran plus grand. Aujourd'hui, nous avons des rendus de CAO basés sur des rapports de "sources industrielles" qui nous montrent le nouveau design.

Ces images sont une courtoisie de 91Mobiles et montrent une montre plus massive. Elle est dotée d'un écran plus grand, qui devrait être de 2 pouces, et de quelques ajouts intéressants.

La première est une protubérance sur le côté droit, qui abrite la couronne numérique. Mais le plus intéressant est un bouton sur le côté gauche de la montre.

On ne sait pas encore à quoi il servira, mais Mark Gurman, l'expert Apple attitré de Bloomberg, a une idée. Dans une publication sur Twitter, il a suggéré qu'elle pourrait être programmable et effectuer n'importe quelle tâche assignée par le porteur. C'est logique, car nous avons souvent constaté que le fait de devoir naviguer sans cesse vers une certaine application ou fonction est inutilement fastidieux.

J'aimerais souligner quelques points concernant le design de l'Apple Watch Pro :

- Pas de côtés plats. Ils sont arrondis comme sur la Série 7.

- Le nouveau bouton sur le côté gauche est probablement programmable pour faire ce que vous voulez. Par exemple, lancer une application, une fonctionnalité ou une séance d'entraînement spécifique... - Mark Gurman (@markgurman) 5 septembre 2022.

Nous en aurons le cœur net demain, lorsque Apple annoncera tous ses nouveaux produits. Vous pouvez nous rejoindre pour suivre l'intégralité de l'événement en direct.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Chris Hall.