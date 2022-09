Des détails sur l'Apple Watch Pro ont été divulgués avant son lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le 7 septembre, Apple organisera un événement au cours duquel elle devrait présenter ses nouveaux modèles d'iPhone 14, ainsi que de nouveaux modèles d'Apple Watch, dont l'un devrait être un modèle robuste potentiellement appelé Apple Watch Pro.

Un certain nombre de rumeurs ont entouré ce modèle au cours des deux derniers mois, mais la plus récente provient de Mark Gurman, de Bloomberg, qui a fourni quelques détails supplémentaires dans sa dernière lettre d'information Power On.

Gurman a déjà mentionné le modèle Apple Watch Pro dans le passé, mais la dernière édition de la lettre d'information Power On affirme que l'appareil sera en concurrence avec "les montres haut de gamme et robustes de Garmin". Il a également déclaré que la Watch Pro disposera d'un "écran nettement plus grand", d'une batterie plus importante, ainsi que d'un mode de faible consommation et d'un boîtier en titane, autant d'éléments qu'il a déjà évoqués auparavant.

M. Gurman a ajouté qu'il avait été informé que l'Apple Watch Pro serait "assez grande et ne plaira probablement pas à tous les consommateurs, car elle sera plus grande que la plupart des poignets". Il a également déclaré que les bracelets actuels de l'Apple Watch devraient être compatibles, mais qu'ils "risquent de ne pas être parfaitement adaptés à l'appareil".

Selon Gurman, l'Apple Watch Pro devrait coûter "au moins 900 à 1 000 dollars, dépassant l'Apple Watch Edition actuelle".

Bien sûr, rien n'est officiel pour le moment, mais Gurman a de bons antécédents avec les appareils Apple. Pour l'instant, vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant l'Apple Watch Pro dans notre dossier sur les rumeurs.

Écrit par Britta O'Boyle.