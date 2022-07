Le modèle Apple Watch Pro sera plus grand et aura un " nouveau look ".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur non pas un, mais trois modèles d'Apple Watch pour 2022. La société dévoilerait un nouveau modèle Apple Watch SE, ainsi que l'Apple Watch Series 8 et un modèle Pro.

Bien que le nom du nouveau modèle haut de gamme de l'Apple Watch ne soit pas encore connu, il a été appelé Apple Watch Pro et le rapport le plus récent suggère qu'il sera doté d'un nouveau design.

Selon Mark Gurman de Bloomberg - qui a une excellente réputation lorsqu'il s'agit de faire des rapports sur des appareils Apple non annoncés - le modèle haut de gamme sera "un peu plus grand que l'Apple Watch standard". Il a ajouté que sa taille pourrait signifier qu'il ne plaira qu'à un "sous-ensemble de clients".

M. Gurman a déclaré qu'on lui avait dit que l'écran serait 7 % plus grand que le modèle standard et qu'il serait doté d'un "nouveau look". Il est dit que le modèle Apple Watch Pro offrira une "évolution de la forme rectangulaire actuelle, et non circulaire". Il n'aura pas non plus de côtés plats, selon Gurman - ce qui a fait l'objet de rumeurs pour l'Apple Watch depuis que certains rendus sont apparus avant les modèles Series 7, et depuis que les côtés plats ont été introduits sur la plupart des autres appareils d'Apple.

Les informations fournies par Gurman se terminent en disant que l'Apple Watch Pro aura "une formulation plus durable du titane pour la rendre plus robuste".

Outre les détails sur l'Apple Watch Pro, M. Gurman a également déclaré qu'un tensiomètre ne devrait pas arriver sur l'Apple Watch avant 2025, tandis que le glucomètre pourrait ne pas apparaître avant la fin de la décennie.

Les trois modèles d'Apple Watch devraient cependant être lancés en septembre 2022, et l'on pense que la série 8 et l'Apple Watch Pro seront équipées d'un capteur de température corporelle. Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant les trois modèles dans nos articles séparés.

Écrit par Britta O'Boyle.