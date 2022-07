Apple Watch SE (2022) : Tout ce que nous savons à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer une Watch Series 8 avant la fin de l'année, mais un certain nombre de rumeurs indiquent que la smartwatch sera rejointe par une deuxième génération de l'Apple Watch SE et une Apple Watch plus robuste, actuellement surnommée Apple Watch Pro.

Nous avons couvert les rumeurs entourant l'Apple Watch Pro dans un article distinct, ainsi que l'Apple Watch Series 8 dans un autre article, mais nous nous penchons ici sur ce que nous pourrions attendre de la prochaine génération de l'Apple Watch SE d'entrée de gamme.

Apple Watch SE

Apple Watch SE 2

Nouvelle Apple Watch SE

Apple Watch SE (2ème génération)

Apple appellera probablement la nouvelle Apple Watch SE simplement nouvelle Apple Watch SE lorsqu'elle sera lancée, plutôt qu'autre chose. L'iPhone SE en est maintenant à sa troisième génération, mais la société désigne simplement l'appareil comme iPhone SE, ou nouvel iPhone SE.

Il est possible qu'il soit appelé Apple Watch SE 2, ou Apple Watch SE (2e génération), tandis que d'autres pourraient l'appeler Apple Watch SE (2022), mais nous pensons qu'il sera simplement commercialisé sous le nom d'Apple Watch SE. Pour l'instant, rien n'est confirmé cependant.

Septembre 2022

À partir d'environ 249 £/279 $ ?

Il a été rapporté qu'Apple pourrait planifier un événement le 13 septembre, ce qui correspond au schéma traditionnel de sortie de l'entreprise. La série d'iPhone 14 est attendue lors de cet événement, bien que les prochains modèles d'Apple Watch soient généralement révélés en même temps.

L'Apple Watch SE originale a été lancée en même temps que la Series 6 en septembre 2020 et de nombreux rapports affirment que la prochaine génération sera lancée en même temps que la Series 8, attendue en septembre 2022.

En termes de prix, l'Apple Watch SE commence à 249 £ au Royaume-Uni et à 279 $ aux États-Unis. La Watch Series 3 n'étant plus compatible avec watchOS 9, il se pourrait qu'Apple réduise le prix du modèle SE original à 199 £ et place la SE de deuxième génération au même prix que l'original.

Quoi qu'il en soit, la Watch SE sera sans aucun doute moins chère que les modèles de la série 8.

Identique à la SE actuelle ?

Boîtiers de 40/44 mm ?

Affichage Always On ?

L'Apple Watch SE originale offrait le même design que la Watch Series 6 qu'elle accompagnait, mais elle abandonnait quelques fonctionnalités comme l'affichage Always On et le capteur électrique de fréquence cardiaque dans la Digital Crown, permettant aux utilisateurs de faire un ECG.

Peu de choses ont été dites sur le design de la prochaine génération de l'Apple Watch SE, bien qu'il ne serait pas surprenant de voir le même design que le modèle précédent - l'iPhone SE 3ème génération n'a pas changé le design après tout.

Si le design reste le même, nous pouvons nous attendre à une Digital Crown sur la droite, ainsi qu'au bouton latéral et à une forme rectangulaire dans l'ensemble avec des coins arrondis. Les tailles actuelles de la Watch SE sont de 40 mm et 44 mm plutôt que 41 mm et 45 mm, ce que propose la série 7.

Il est possible que la nouvelle Watch SE ajoute l'affichage Always On lancé sur la Series 5 en tant que mise à jour, mais s'en tienne aux mêmes tailles de boîtier que la SE actuelle, plutôt que d'étendre la taille de l'écran dans l'empreinte. Pour l'instant, on ne le sait pas encore.

Même puce que la Series 8

GPS / GPS & Cellulaire

Il a été rapporté que la prochaine Watch SE pourrait avoir la même puce que la Watch Series 8, ce qui serait un bon saut par rapport au modèle SE actuel. La Watch SE 2020 offrait la même puce que la Watch Series 5, avec la Series 6 offrant un saut, mais la Watch Series 7 a la même puce que la Series 6 et la Series 8 devrait offrir la même chose aussi.

Même si c'est le cas, il y aura toujours des améliorations par rapport à la Watch SE actuelle et la même puce que le modèle Series 8 verrait la nouvelle Watch SE suivre la même stratégie que l'iPhone SE, offrant la même puce que l'iPhone 13.

Nous nous attendons à ce que le capteur optique de fréquence cardiaque, ainsi que de nombreux autres capteurs et il est certainement possible que la nouvelle Watch SE offre également le capteur électrique de fréquence cardiaque, permettant aux utilisateurs de faire un ECG en ouvrant l'application ECG et en plaçant leur doigt sur la Digital Crown pour la lecture.

La rumeur veut que la Watch Series 8 soit également équipée d'un capteur de température corporelle, mais nous ne nous attendons pas à le voir sur la Watch SE. Après tout, il doit y avoir une certaine différenciation entre les modèles.

Comme pour le modèle actuel de la Watch SE, il est probable qu'il y ait des modèles GPS uniquement, ainsi que des modèles GPS et cellulaires.

watchOS 9

Même si la nouvelle Watch SE ne dispose pas de certaines des fonctionnalités que vous trouverez sur la Watch Series 8, nous nous attendons toujours à ce qu'elle offre un grand nombre des principales fonctionnalités de la Series 8.

La nouvelle Watch SE offrira également watchOS 9 - dont la sortie est prévue en septembre. Vous pouvez lire tout sur les fonctionnalités qui viendront avec la nouvelle construction logicielle dans notre article séparé, mais il y a un suivi du sommeil plus avancé, ainsi que des améliorations à l'application Workout.

Nous nous attendons toujours à ce que la nouvelle Watch SE soit une excellente smartwatch, avec des fonctionnalités comme la détection des chutes, un excellent suivi des séances d'entraînement et d'excellentes notifications sur le smartphone, même si elle ne dispose pas de toutes les dernières et meilleures fonctionnalités des modèles Series 8 ou Apple Watch Pro.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent au sujet de la prochaine Apple Watch SE.

Une rumeur suggère que l'iPhone 14 sera lancé le 13 septembre, date à laquelle les modèles d'Apple Watch sont également attendus.

Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que la nouvelle Watch SE sera dotée de la même puce que la Watch Series 8, mais qu'elle ne proposera pas de capteur de température corporelle.

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que l'Apple Watch Series 8 sera rejointe par un modèle robuste et une nouvelle Apple Watch SE.

Apple a annoncé watchOS 9 lors de la WWDC en juin, montrant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur les modèles Apple Watch plus tard cette année.

Écrit par Britta O'Boyle.