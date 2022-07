Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer sa prochaine smartwatch plus tard cette année sous la forme de l'Apple Watch Series 8, mais un certain nombre de rapports indiquent que la société travaille également sur une nouvelle Watch SE, ainsi que sur un modèle de sport extrême.

On ne sait pas encore comment pourrait s'appeler la version sport extrême de l'Apple Watch, mais le nom Apple Watch Pro a été évoqué, ainsi que Apple Watch Explorer Edition et quelques autres.

Pour l'instant, nous allons opter pour l'Apple Watch Pro dans le cadre de cette fonctionnalité. Voici donc tout ce que nous savons jusqu'à présent sur l'Apple Watch robuste, ou exploratrice.

Apple Watch Pro suggéré

Sport, Explorer, Max tous possibles

Il n'y a actuellement aucune confirmation officielle du lancement d'une Apple Watch robuste, et encore moins une confirmation de son nom, mais nous pouvons toujours spéculer.

L'Apple Watch Pro a été suggérée par Mark Gurman de Bloomberg, ce qui nous semble être une suggestion assez solide. L'Apple Watch est essentiellement le seul produit Apple qui n'a pas encore bénéficié du traitement "Pro", l'iPhone, l'iPad, le Mac et les AirPods proposant tous un modèle Pro.

L'Apple Watch Explorer Edition a également été suggérée par le passé, mais il existe également un potentiel pour l'Apple Watch Sport, l'Apple Watch Max, l'Apple Watch Active et l'Apple Watch Extreme. Naturellement, il y a une chance qu'elle puisse être appelée quelque chose de complètement différent aussi. Nous pensons que les arguments les plus solides sont ceux de l'Apple Watch Pro, et c'est donc ce que nous retenons.

Septembre 2022 ?

À partir de 900 £ ?

On s'attend à ce que l'Apple Watch Series 8 apparaisse aux côtés des modèles Apple iPhone 14 à un moment donné en septembre, comme d'habitude, bien que cela n'ait pas encore été confirmé et ne le sera pas avant un certain temps, nous le soupçonnons.

La rumeur veut que la date soit le 13 septembre, car cela correspond aux modèles précédents, et il est suggéré que l'Apple Watch robuste apparaisse aux côtés du modèle Series 8 et d'un nouveau modèle Watch SE.

En termes de prix, le modèle robuste de l'Apple Watch devrait être plus cher que la Watch Series 8 standard. Ce modèle étant susceptible de commencer à 369 £/399 $, nous nous attendons à ce que le modèle Pro coûte plus cher que les modèles Series 8 en acier inoxydable, qui commenceront probablement autour de 599 £/699 $, comme la Series 7. Ils pourraient bien sûr être plus chers, et le prix du modèle Pro serait alors supérieur.

L'iPhone Pro commence à 300 $ de plus que le modèle standard, ce qui pourrait permettre à un modèle Pro de l'Apple Watch de franchir la barre des 900 £/999 $. Mais ce ne sont que des suppositions pour l'instant.

Boîtier plus résistant

Écran plus grand

Le modèle robuste de l'Apple Watch serait doté d'une coque métallique plus résistante que l'aluminium et pourrait avoir un boîtier robuste. On ne sait pas encore de quel métal il s'agit, mais le titane pourrait être une option.

On prétend également que l'Apple Watch Pro offrira un écran plus grand que l'Apple Watch Series 8, avec un écran de 1,99 ou 2 pouces et une résolution de 410 x 502 pixels. Les rumeurs suggèrent qu'elle sera également plus résistante aux chocs que les modèles actuels.

Sinon, les détails sont rares sur ce que nous pouvons attendre en termes de design de l'Apple Watch Pro. Nous nous attendons à ce qu'elle ait un look similaire à celui de la série 8 standard, avec la couronne numérique et le bouton latéral à droite du boîtier rectangulaire, et nous nous attendons également à un indice IP décent pour permettre la pratique de sports plus extrêmes.

Capteur de température corporelle ?

Suivi avancé de la natation et de la randonnée

Suivi des sports

Selon les rumeurs, l'Apple Watch plus robuste sera dotée des mêmes caractéristiques que l'Apple Watch Series 8, qui comprendrait un capteur de température corporelle, et le modèle Pro serait également doté d'un système plus avancé de suivi de la natation et de la randonnée.

Il y a quelques fonctionnalités supplémentaires à venir avec watchOS 9 qui viendront naturellement à l'Apple Watch Pro aussi, y compris un suivi du sommeil plus avancé.

Vous retrouverez aussi sans doute tout ce que l'Apple Watch série 7 propose, comme le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi de la SpO2, une multitude de suivis sportifs et bien sûr les notifications du smartphone.

Même puce que la série 7

Batterie plus grande

L'Apple Watch Series 8 devrait fonctionner avec la même puce que la Watch Series 7 et la Watch Series 6. Il se pourrait que le modèle robuste reçoive une nouvelle puce, mais pour l'instant, les rumeurs n'ont pas donné de détails à ce sujet.

La batterie du modèle robuste de l'Apple Watch serait plus grande, ce à quoi on peut s'attendre, surtout si elle est destinée aux sports extrêmes.

Sinon, nous nous attendons à retrouver les mêmes capteurs que sur la Watch Series 7, avec potentiellement un capteur de température corporelle, comme l'ont affirmé certains rapports.

Voici tout ce que nous avons entendu sur l'Apple Watch robuste jusqu'à présent.

Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que l'Apple Watch robuste pourrait s'appeler Appel Watch Pro et qu'elle se différencierait par un écran plus grand et plus résistant aux chocs, un boîtier plus robuste qui ne serait pas en aluminium et une plus grande autonomie. Il indique également qu'elle sera dotée d'un suivi de natation et de randonnée amélioré.

Mark Gurman de Bloomberg a rapporté quelques détails supplémentaires sur l'Apple Watch robuste, affirmant qu'elle aurait un écran plus grand, un boîtier plus résistant et une batterie plus grande.

Mark Gurman, de Bloomberg, rapporte que l'Apple Watch Series 8 devrait être accompagnée d'un nouveau modèle SE et d'une édition robuste destinée aux amateurs de sports extrêmes.

Un rapport de Bloomberg indique que des discussions concernant une Apple Watch axée sur le sport ont eu lieu - et indiquent un lancement en 2021 ou 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.