(Pocket-lint) - De nombreuses rumeurs suggèrent qu'Apple va lancer une smartwatch robuste aux côtés de l'Apple Watch Series 8 et d'une nouvelle Apple Watch SE plus tard cette année, et la spéculation la plus récente donne une idée de ce qu'elle pourrait être appelée, ainsi que quelques informations supplémentaires.

Mark Gurman de Bloomberg, qui a déjà fait état de l'édition de l'Apple Watch pour les sports extrêmes, pense que l'appareil bénéficiera du traitement Pro d'Apple, comme nous l'avons vu sur l'iPhone, l'iPad, le MacBook et les AirPods. La marque Pro signifie généralement quelques améliorations, comme l'écran, les performances, la caméra et bien sûr, le prix.

Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", M. Gurman affirme que l'Apple Watch "Pro" se distinguera par un écran plus grand et plus résistant aux chocs, un corps plus solide avec un boîtier robuste qui n'est pas en aluminium et une plus grande autonomie. Il affirme également qu'elle sera dotée de fonctions améliorées de suivi de la natation et de randonnée.

Bien que Gurman propose quelques noms potentiels pour l'Apple Watch robuste - dont le nom de code interne est N199 - tels que Apple Watch Max, Apple Watch Extreme et Apple Watch Explorer Edition, il dit croire que la société optera pour le nom et le marketing Apple Watch Pro.

En outre, M. Gurman affirme que ses sources lui ont dit que l'Apple Watch Pro n'existera qu'en modèle cellulaire, comme l'Apple Watch Hermes, et non en modèle Bluetooth et cellulaire comme les Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro. Il pense qu'elle aura une taille de boîtier comprise entre 46 et 47 mm et que son prix pourrait commencer aux alentours de 900 ou 999 dollars.

M. Gurman a également indiqué dans sa lettre d'information que l'Apple Watch Series 8 sera dotée d'un écran amélioré, d'un capteur de température corporelle et d'une puce S8 qui aura les mêmes performances que les puces S7 et S6. La nouvelle Apple Watch SE, quant à elle, serait équipée de la même puce S8 que la Series 8, mais ne disposerait pas du capteur de température corporelle.

Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais l'Apple Watch Pro est tout à fait logique, donc nous pouvons voir que c'est exact.

Écrit par Britta O'Boyle.