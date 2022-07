Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer sa prochaine smartwatch dans le courant de l'année sous la forme de l'Apple Watch Series 8, mais de plus en plus de rumeurs font état d'un modèle robuste pour accompagner l'édition standard, ainsi que d'un nouveau modèle SE.

Le dernier rapport provient de Mark Gurman, de Bloomberg, qui a une excellente réputation en ce qui concerne les appareils Apple. Il affirme que l'Apple Watch robuste aura un écran plus grand et un boîtier métallique plus solide. M. Gurman a déjà signalé l'arrivée d'un modèle robuste.

Selon des sources de Bloomberg, le modèle robuste de l'Apple Watch aura une résolution d'affichage de 410 x 502 pixels et un écran de près de 2 pouces, contre 1,9 pouce actuellement. D'autres rapports ont précisé que l'écran serait de 1,99 pouce. Il est dit que cet écran plus grand permettra d'afficher plus d'informations pendant l'exercice.

Le rapport de Bloomberg indique également que l'Apple Watch robuste serait fabriquée dans un métal plus résistant que l'aluminium, bien qu'il ne précise pas de quel métal il s'agit, et qu'elle offrirait une batterie de plus grande capacité, ce qui serait logique.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Date confirmée et premières offres annoncées Par Maggie Tillman · 16 Juin 2022 Amazon Prime Day a été annoncé et nous nous réjouissons de voir des réductions sur une gamme complète de produits, exclusivement pour les

L'Apple Watch durcie devrait être dotée des mêmes capteurs que l'Apple Watch Series 8, qui, selon les rumeurs, comprendrait cette fois un capteur de température corporelle. Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant l'Apple Watch Series 8 dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.