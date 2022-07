L'Apple Watch Series 8 vous alertera lorsque vous aurez de la fièvre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Quelques nouveaux modèles d'Apple Watch devraient être lancés cet automne, la série 8 étant susceptible d'être une mise à niveau relativement mineure de la série 7 existante. Elle devrait toutefois présenter une caractéristique exceptionnelle.

On dit que l'appareil mis à niveau sera capable de détecter si vous avez de la fièvre, avec une détection intégrée de la température corporelle.

Pour être honnête, la rumeur veut que l'Apple Watch Series 8 soit dotée d'un capteur de température depuis un certain temps. Toutefois, Mark Gurman, de Bloomberg, a également écrit dans la dernière édition de sa lettre d'information Power On, principalement axée sur Apple, que cette technologie pourrait également être intégrée à la version robuste de la montre dont on parle.

En revanche, il ne pense pas qu'elle sera intégrée à une mise à jour de l'Apple Watch SE.

Selon la lettre d'information, la fonctionnalité de température corporelle des montres Series 8 et de l'édition sportive dédiée ne vous donnera pas une lecture exacte, mais elle sera capable de vous alerter si elle estime que votre température centrale est trop élevée. Vous pourrez alors effectuer un relevé plus précis et/ou appeler le médecin.

En ce qui concerne les composants internes, M. Gurman a déjà déclaré qu'il pensait que le traitement serait identique d'une génération à l'autre, et qu'il ne fallait donc pas s'attendre à ce qu'il soit plus rapide.

Écrit par Rik Henderson.