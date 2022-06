L'Apple Watch Series 8 sera rejointe par de nouveaux modèles robustes et SE

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple prévoirait au moins trois nouveaux modèles de montres pour la fin de l'année.

L'Apple Watch Series 8 devrait être rejointe par un nouveau modèle SE, ainsi que par une édition robuste destinée aux amateurs de sports extrêmes.

Mark Gurman, de Bloomberg, a écrit dans sa lettre d'information Power On du week-end dernier que nous ne devrions pas nous attendre à une énorme mise à niveau avec la Watch S8. Selon lui, Apple utilisera le même traitement que la série 7 existante.

Cependant, il laisse entendre que la S9 bénéficiera d'une amélioration majeure l'année prochaine.

Apple watchOS 7: toutes les nouvelles fonctionnalités clés de lApple Watch explorées Par Maggie Tillman · 28 Juin 2022

Pour en revenir au rafraîchissement de cette année, il se pourrait que ce soit l'Apple Watch SE qui bénéficie de l'amélioration la plus significative. M. Gurman suggère qu'elle pourrait être équipée du même processeur que la S8, ce qui la rendrait nettement plus rapide et plus puissante que la SE actuelle.

Son idée d'une version robuste de la Watch vient du fait que le prochain logiciel watchOS apportera des améliorations majeures en matière d'entraînement et de suivi sportif. Les mesures de la natation, du vélo et de la course à pied seront améliorées et une montre spécifique pourrait donc être lancée en conséquence.

Quant à l'Apple Watch Series 3 qui est toujours vendue sur l'Apple Store, étant donné qu'elle ne recevra pas watchOS 9 - ce que nous vous avions annoncé au début du mois de juin - il est probable qu'elle soit finalement retirée du marché, la SE devenant de facto l'appareil d'entrée de gamme.

Écrit par Rik Henderson.