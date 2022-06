Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a présenté en avant-première watchOS 9 - la prochaine mise à jour logicielle majeure pour son Apple Watch - lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC). Le logiciel devrait être publié plus tard cette année, probablement autour de septembre, et il apportera avec lui une foule de nouvelles fonctionnalités.

Il y a de grosses mises à jour pour l'application Workout, ainsi qu'un suivi du sommeil plus avancé et de nouveaux visages de montre, plus plusieurs autres que vous pouvez lire dans notre article séparé.

Votre Apple Watch sera-t-elle capable d'exécuter watchOS 9 ?

La prochaine mise à jour du logiciel Watch d'Apple prendra en charge la majorité des derniers modèles d'Apple Watch, bien qu'il y ait une grande omisson par rapport à watchOS 8.

La liste complète des modèles d'Apple Watch compatibles est la suivante :

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch SE

Vous remarquerez que l'Apple Watch Series 3 ne figure pas dans la liste, Apple ayant abandonné la prise en charge de cette smartwatch vieille de quatre ans cette fois-ci. La prise en charge de l'Apple Watch originale et de la Watch Series 2 a été abandonnée précédemment.

Si vous ne savez pas quelle Apple Watch vous avez, il existe un moyen simple de le savoir. Retirez votre Apple Watch de votre poignet et retournez-la. Autour du capteur de fréquence cardiaque, au dos de l'écran, vous verrez une inscription gravée au dos.

Dans cette inscription, vous trouverez le numéro de la série de montres que vous avez, ainsi que la taille et le matériau du boîtier.

Malheureusement, toutes les fonctionnalités de watchOS 9 ne seront pas disponibles pour tous les utilisateurs d'Apple Watch. Cela est principalement dû au matériel des différents modèles plutôt qu'aux difficultés rencontrées par Apple.

L'Apple Watch Mirroring est disponible sur les Apple Watch Series 6 et suivantes par exemple, et la prise en charge du clavier dans différentes langues nécessite l'Apple Watch Series 7.

