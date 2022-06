L'Apple Watch Series 3 ne recevra pas watchOS 9

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - C'est enfin arrivé : Apple met un terme à l'Apple Watch Series 3, qui s'est imposée pendant des années comme la smartwatch la plus abordable du marché.

La montre ne recevra pas la prochaine grande mise à jour de watchOS, ce logiciel étant réservé à la Series 4 ou à une version ultérieure, ce qui repositionne effectivement l'Apple Watch SE comme la nouvelle option économique de la gamme.

Le dévoilement de WatchOS 9 à la WWDC n'a fait aucune mention de ce changement dans son segment de présentation, mais les petits caractères du communiqué d'Apple sur le sujet mettent la puce à l'oreille - "watchOS 9 sera disponible cet automne en tant que mise à jour logicielle gratuite pour l'Apple Watch Series 4 ou ultérieure associée à un iPhone 8 ou ultérieur et à un iPhone SE (deuxième génération) ou ultérieur, exécutant iOS 16."

Cela va probablement décevoir un large éventail d'utilisateurs de la montre - elle existe depuis si longtemps que la base d'installation est sans doute assez massive à ce stade. Cela dit, les deux dernières mises à jour de watchOS ont été assez pénibles à installer sur la Series 3 en raison de son matériel plus lent et moins puissant.

Il en va de même pour le chargement d'applications sur la montre, et tout cela indique qu'il est possible, voire probable, qu'Apple rafraîchisse le bas de sa gamme de montres plus tard dans l'année, peut-être en améliorant les spécifications de l'Apple Watch SE.

Néanmoins, pour ceux qui utilisent une version plus récente de la smartwatch d'Apple, vous pouvez découvrir les nombreux changements à venir dans watchOS dans notre article couvrant tous les détails, ici même.

Écrit par Max Freeman-Mills.