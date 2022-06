Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lundi, lors de sa conférence mondiale des développeurs, Apple a présenté WatchOS 9, une mise à jour majeure destinée à l'Apple Watch.

Chaque été, en juin, Apple organise une conférence WWDC pour dévoiler les dernières mises à jour des systèmes d'exploitation de toutes ses plateformes, y compris WatchOS. Cette année, Apple a dévoilé WatchOS 9 et a commencé sa présentation en annonçant qu'il améliorait la capacité de l'Apple Watch à détecter la fibrillation artérielle (AFib), un trouble du rythme cardiaque irrégulier qui entraîne des complications cardiaques. Avec WatchOS 9, les modèles d'Apple Watch pris en charge peuvent désormais offrir une fonction d'historique de l'AFib - pour vous montrer à quelle fréquence vous souffrez d'AFib au fil du temps.

Apple a déclaré avoir reçu l'approbation 501(k) de la FDA. Il ne s'agit pas d'une approbation complète, de sorte qu'Apple n'était pas tenue de fournir des données d'efficacité issues d'essais cliniques.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de santé de l'Apple Watch, citons la possibilité d'afficher les zones cardiaques pour mieux comprendre votre niveau d'intensité, des fonctions permettant de définir des intervalles de distance et de temps, ainsi qu'un retour haptique et vocal permettant de mieux savoir quand les modes ont changé pendant un exercice. Certaines Apple Watches bénéficient également de nouvelles complications et de nouveaux visages de montre (y compris des visages astronomiques), de mesures de la forme pour les coureurs et d'un nouveau type d'entraînement pour les triathlètes qui peut passer automatiquement du vélo à la natation et à la course à pied.

Apple a également inclus de nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil. Avec Sleep Stage, WatchOS 9 peut détecter les stades du sommeil paradoxal, du sommeil profond et du sommeil de base. Apple a déclaré que vous verrez les données sur les stades de sommeil sur l'Apple Watch dans l'app Sleep et que vous pouvez voir plus d'informations - comme le temps de sommeil et des métriques supplémentaires comme la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire - dans les tableaux de comparaison de sommeil dans l'app Health sur iPhone.

Apple

WatchOS peut également suivre les médicaments et vous avertir lorsque vous devez les prendre dans l'app Apple Health. "La nouvelle expérience Médicaments sur l'Apple Watch et l'iPhone aide les utilisateurs à gérer et à suivre leurs médicaments, vitamines et compléments alimentaires, en leur permettant de créer une liste de médicaments, de configurer des horaires et des rappels, et d'afficher des informations sur leurs médicaments dans l'app Santé", a déclaré Apple. "L'app Médicaments sur l'Apple Watch permet aux utilisateurs de suivre leurs médicaments de manière pratique et discrète à tout moment".

Enfin, si vous possédez un casque VR Meta Quest, Apple a déclaré que l'Apple Watch Watch peut désormais afficher les statistiques de Move, le tracker de fitness de Meta pour le Quest, sur l'app Fitness mobile et Watch.

Oh, et les applications de WatchOS 9 peuvent être épinglées pour un accès rapide.

Apple n'a pas encore révélé quels modèles d'Apple Watch peuvent utiliser WatchOS 9. Mais WatchOS 8 prenait en charge les Apple Watch Series 3 et plus. La version bêta pour développeurs de watchOS 9 est disponible pour les membres payants de l'Apple Developer Program sur developer.apple.com à partir du 6 juin 2022. Une version bêta publique sera disponible gratuitement pour les utilisateurs de watchOS en juillet sur beta.apple.com.

Écrit par Maggie Tillman.