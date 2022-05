Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé de nouveaux bracelets et une face de montre pour l'Apple Watch afin de célébrer le mois des fiertés en juin.

Ces bracelets s'appellent Pride Edition Sport Loop et Pride Edition Nike Sport Loop. Le Pride Edition Sport Loop présente le mot "pride" tissé dans le style classique de la Nike Sport Loop. Le bracelet est orné d'arcs-en-ciel représentant différents drapeaux de la fierté, notamment des couleurs telles que le bleu clair, le rose, le blanc, le noir et le marron.

(Le bleu clair, le rose et le blanc symbolisent les personnes transgenres et non binaires, tandis que le brun et le noir représentent les communautés noires et latines).

Quant au Nike Sport Loop Pride Edition, Apple a déclaré qu'il était conçu pour célébrer "tout le spectre de l'arc-en-ciel" et qu'il comportait une face Nike Bounce assortie.

Les nouveaux bracelets Pride Edition sont disponibles à l'achat au prix de 49 dollars sur Apple.com et dans l'application Apple Store aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Ils seront disponibles dans les Apple Store à partir du 26 mai 2022. Le Nike Sport Loop Pride Edition sera également bientôt disponible sur Nike.com.

Enfin, le nouveau visage de montre Pride est également disponible dès maintenant. Il est exclusif aux modèles Apple Watch Series 4 ou ultérieurs (sous watchOS 8.6 ou ultérieur).

Meilleures offres de montres connectées pour le Black Friday 2021 : remises sur Apple Watch Par Britta O'Boyle · 25 Peut 2022

Elle aussi s'inspire de différents drapeaux de la Fierté. Apple a déclaré que le nouveau visage de montre " combine des couleurs pour représenter la force et le soutien mutuel du mouvement LGBTQ+ " Le visage de montre a des fils colorés qui bougent lorsque la Couronne numérique de l'Apple Watch est tournée, que l'écran est tapé ou que votre poignet est soulevé.

Écrit par Maggie Tillman.