(Pocket-lint) - Apple sort généralement la série Apple Watch de nouvelle génération à l'automne, en même temps qu'une version mise à jour de watchOS, le système d'exploitation conçu pour alimenter l'Apple Watch. Plus tard cette année, Apple devrait annoncer l'Apple Watch 8 avec watchOS 9. Dans ce guide, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur watchOS 9 - nous rassemblons tous les détails au fur et à mesure qu'ils fuient.

De plus, nous incluons notre liste de souhaits personnelle.

Date de dévoilement : probablement à la WWDC en juin 2022

Date de la bêta : probablement vers juillet 2022

Date de sortie officielle : probablement en septembre 2022

Apple annonce généralement une mise à jour logicielle majeure pour l'Apple Watch lors de sa conférence annuelle des développeurs, la WWDC, qui est ensuite suivie d'une bêta pour les développeurs et d'une bêta publique que tout le monde peut tester. Un déploiement officiel pour tous les nouveaux modèles d'Apple Watch n'arrivera probablement pas avant l'automne - ou en même temps que la prochaine Apple Watch. Pour référence, Apple a annoncé watchOS 8 et sa bêta pour les développeurs en juin 2021. La première version bêta publique a été mise en ligne en juillet 2021, et la sortie officielle a eu lieu en septembre 2021. Donc, attendez-vous à ce que watchOS 9 fasse ses débuts en juin, avec la bêta publique à suivre en juillet et un lancement complet en septembre 2022.

La version bêta publique de watchOS 9 n'est pas encore disponible. Elle sera probablement mise en ligne cet été après la bêta pour les développeurs. Pocket-lint mettra à jour ce guide pour vous indiquer quand elle sera disponible. À ce moment-là, vous pourrez l'installer rapidement et facilement. Il vous suffira de vous rendre sur le site Web du programme de logiciels bêta d'Apple, puis de suivre les instructions sur place. C'est gratuit et cela prend moins de 5 minutes.

Compatibilité watchOS 9 : Apparemment Apple Watch 4 et plus (y compris la SE)

La dernière Apple Watch 7 et même l' Apple Watch SE (2020) ont toutes les chances d'être compatibles avec watchOS 9. Honnêtement, si nous devions deviner, l'Apple Watch 3 - une smartwatch vieille de quatre ans - serait probablement sur la sellette, étant donné les rumeurs selon lesquelles elle sera abandonnée en 2022. Nous soupçonnons que l'Apple Watch 4, l'Apple Watch 5 et l'Apple Watch 6 seront éligibles à watchOS 9, mais rien n'est confirmé.

On sait peu de choses sur watchOS 9 pour le moment, car il n'est pas encore disponible. Seules quelques informations ont filtré sur le logiciel - mais prenez tout cela avec des pincettes jusqu'à ce qu'Apple annonce watchOS 9.

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé qu' il pourrait y avoir trois modèles d'Apple Watch avec un capteur de température corporelle. Si c'est le cas, attendez-vous à ce que watchOS 9 ait des fonctionnalités logicielles pour activer ce nouveau matériel spécial.

Mark Gurman de Bloomberg a suggéré qu' un capteur de glucose pourrait ne pas apparaître sur l'Apple Watch avant plusieurs années, contrairement aux rumeurs suggérant qu'il pourrait apparaître sur la Série 8. Quoi qu'il en soit, si la prochaine Apple Watch est équipée d'un capteur de glucose, attendez-vous à ce que watchOS 9 soit doté de fonctionnalités logicielles vous permettant de surveiller facilement les chutes ou les pics de glycémie.

LeWall Street Journal a rapporté qu'Apple serait en train de développer une nouvelle fonctionnalité pour l'iPhone et l'Apple Watch capable de dire si vous avez eu un accident de voiture et d'appeler automatiquement les services d'urgence.

Pocket-lint mettra à jour ce guide avec une liste de fonctionnalités que l'équipe éditoriale du site espère - mais, en attendant, voici une fonctionnalité que l'auteur de cet article souhaite ou attend dans watchOS 9 :

Un brevet a été déposé par Apple pour un capteur de lumière à l'arrière de sa Watch qui éclairerait le poignet de l'utilisateur et générerait une image de terrain de la zone. L'image présenterait les veines de votre bras et agirait de manière aussi unique qu'une empreinte digitale, permettant à l'Apple Watch de reconnaître qui a mis l'Apple Watch et de la déverrouiller. Bien qu'il s'agisse d'un brevet, nous serions ravis de le voir se concrétiser.

Bien qu'il existe des applications dédiées qui vous permettent d'utiliser des visages tiers, il ne s'agit pas d'une expérience native. Nous aimerions qu'une prise en charge complète soit ajoutée afin que l'accès à ces visages soit aussi facile que de trouver ceux d'Apple.

Écrit par Maggie Tillman.