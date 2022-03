Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a déposé un certain nombre de brevets qui suggèrent que la société envisage la technologie Force Touch de nouvelle génération qui pourrait apparaître dans les futurs modèles d' Apple Watch , d'AirPods ou d'iPhone.

Les brevets déposés auprès du US Patent & Trademark Office ont été découverts par PatentlyApple ( via 9to5Mac ) et font référence à des capteurs de force-pression et à leurs diverses utilisations dans différents appareils Apple.

L'un des brevets traite de l'utilisation de capteurs de force dans des "appareils à petit facteur de forme", qui feraient vraisemblablement référence à des produits comme l'Apple Watch et les AirPods . Le brevet montre une Apple Watch avec un bouton latéral sensible à la pression, ce qui pourrait permettre plus de fonctionnalités sur un futur modèle comme la série 8 , sans ajouter de boutons physiques supplémentaires.

Il existe également un autre brevet qui fait référence aux capteurs de pression dans les bandes intelligentes, leur permettant de détecter la pression artérielle et la vitesse des ondes de pouls. On dit depuis longtemps que les futurs modèles d'Apple Watch offriront davantage de fonctionnalités de santé telles que la surveillance de la pression artérielle et la glycémie, bien que l'on ne sache pas dans quelle mesure cela se produira dans le futur.

Un autre des brevets a présenté comment des capteurs de pression de fluide microélectromécaniques pourraient être utilisés dans le trackpad du MacBook ou sous l'écran de l'iPhone afin de "détecter avec précision des changements de force petits ou progressifs".

Ceci est similaire à ce que proposait 3D Touch , qui a depuis été remplacé par Haptic Touch dans les iPhones. La technologie 3D Touch permettait un peu plus de fonctionnalités comme Peek et Pop, bien qu'elle soit plus compliquée à mettre en œuvre que Haptic Touch. Peut-être que la nouvelle technologie mentionnée dans le brevet permettra les mêmes fonctionnalités que 3D Touch mais via une livraison plus simple.

Gardez à l'esprit qu'un dépôt de brevet n'est pas une garantie qu'une fonctionnalité sera lancée, alors ne vous excitez pas trop pour l'instant. Un ou plusieurs boutons sensibles à la pression sur l'Apple Watch auraient cependant du sens.

Écrit par Britta O'Boyle.