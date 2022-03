Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a déjà eu un certain nombre de rumeurs concernant la prochaine smartwatch d'Apple qui devrait sortir plus tard cette année et qui devrait s'appeler Apple Watch Series 8 , bien que le dernier rapport provienne d'une source très fiable.

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans sa dernière édition de sa newsletter Power On qu'Apple pourrait annoncer trois modèles d'Apple Watch en 2022, dont un modèle adapté aux sports extrêmes, une série 8 standard et un modèle SE rafraîchi.

Selon la newsletter , la Watch Series 8 - qui succéderait à la Series 7 - pourrait proposer un capteur de température corporelle. D'autres capteurs de santé, comme un capteur de pression artérielle, sont déjà apparus dans des rumeurs dans le passé, bien que Gurman pense qu'ils viendront sur les futurs modèles Apple Watch plutôt que sur les appareils 2022.

Gurman a déclaré que les modèles Apple Watch à venir devraient cependant bénéficier d'une mise à jour importante de la puce dans tous les domaines, ce que la société n'a pas fait entre la série 6 et la série 7, et des mises à jour majeures de l'activité sont également vantées.

Il affirme que cela pourrait être la plus grande année pour Apple dans l'histoire d'Apple Watch, mais a maintenu qu'aucun nouveau capteur de santé majeur n'apparaîtrait, à l'exception du capteur de température corporelle. On s'attend également à ce que le design reste le même et la Watch Series 3 pourrait être abandonnée cette année.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant l'Apple Watch Series 8 dans notre article séparé .

Écrit par Britta O'Boyle.