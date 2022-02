Comment voir le résumé hebdomadaire précédent sur Apple Watch et iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Watch est excellente pour un certain nombre de raisons, dont l'une est son suivi de la condition physique et de l'activité . Comme vous l'avez peut-être découvert, Apple Watch propose un résumé hebdomadaire qui vous donne divers totaux pour la semaine, tels que les kilocalories, les pas, la distance, les vols montés et le temps actif. C'est un décompte continu pour toute la semaine et le lundi, il se rafraîchit.

Ce qui est un peu ennuyeux cependant, c'est qu'une fois qu'il est actualisé, vous ne pouvez plus voir ce résumé détaillé sur votre montre . Vous pouvez cependant voir les informations ailleurs et revenir sur les semaines précédentes pour voir comment vous vous améliorez. Voici comment.

Si vous n'avez aucune idée de ce dont nous parlons en ce qui concerne votre résumé hebdomadaire, cette section est pour vous. Pour voir votre récapitulatif hebdomadaire et le total cumulé des différentes statistiques proposées, procédez comme suit :

Appuyez sur les anneaux d'activité de votre Apple Watch Assurez-vous que vous êtes sur l'écran Activité et non sur Partage ou Récompenses Faites défiler les anneaux et les graphiques jusqu'au bas de l'écran Vous verrez un résumé hebdomadaire au-dessus des objectifs de changement Appuyez sur Résumé hebdomadaire et vous verrez tous les totaux des mesures au fur et à mesure que vous faites défiler

Il n'est pas possible de faire défiler les résumés hebdomadaires précédents sur votre Apple Watch. Une fois que le lundi est passé, le résumé hebdomadaire s'actualise sur cette semaine et c'est tout. Vous penseriez que vous pourriez simplement balayer vers la droite ou vers la gauche sur le résumé hebdomadaire de la semaine précédente sur votre montre, mais malheureusement ce n'est pas le cas.

Il est cependant possible de voir les données à divers endroits dans l'application Santé de votre iPhone . Bien qu'il n'y ait pas de section de résumé hebdomadaire spécifique qui offre toutes les mesures présentées sur le résumé hebdomadaire de l'Apple Watch en un seul endroit, il existe des moyens de voir les données afin que vous puissiez déterminer si vous vous améliorez ou vous relâchez, selon la métrique. vous intéresse.

Ouvrez l'application Santé sur votre iPhone Appuyez sur l'onglet Parcourir dans le coin inférieur droit Appuyez sur Activité En haut, appuyez sur le "W" Vous verrez alors un résumé de vos réalisations en mouvement, en exercice et en position debout. Balayez de gauche à droite pour voir les semaines précédentes.

S'il s'agit d'une des autres métriques qui vous intéresse, comme vos pas moyens par exemple.

Ouvrez l'application Santé sur votre iPhone Appuyez sur l'onglet Parcourir dans le coin inférieur droit Appuyez sur Étapes (ou sur l'autre métrique que vous souhaitez voir) Appuyez sur "Afficher tout" à côté de l'onglet Faits saillants Faites défiler les faits saillants pour voir des informations telles que vos pas moyens pour la semaine, le mois ou l'année

Vous pouvez répéter les étapes 1 à 5 ci-dessus pour chaque métrique pour laquelle vous souhaitez voir les données de la semaine précédente. Comme pour les anneaux d'activité, vous pouvez également appuyer sur le « W » en haut de l'écran pour la métrique que vous avez choisie et vous pouvez basculer entre les dernières semaines.

Écrit par Britta O'Boyle.