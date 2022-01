Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis, Apple présente un bracelet spécial pour les propriétaires d'Apple Watch que vous pouvez acheter maintenant.

La société a publié une édition limitée de 99 $ Black Unity Braided Solo Loop qui présente les couleurs du drapeau panafricain dans une bande noire extensible.

Il existe également un visage Unity Lights gratuit et téléchargeable pour l'accompagner. Apple a déclaré que c'était le premier visage à utiliser le "ray tracing 2D". Cela signifie que l'écran "simule la lumière et l'ombre qui le traversent et que le mouvement des aiguilles de l'horloge révèle et cache simultanément la lumière, changeant dynamiquement tout au long de la journée".

Il existe également différentes options de personnalisation, y compris la possibilité de choisir entre un cadran plein écran ou circulaire et des options de couleur noir et blanc.

Enfin, Apple a annoncé qu'il mettra bientôt à disposition des fonds d'écran inspirés de l'afrofuturisme pour iPhone, iPad et Mac via Apple.com, et qu'il prévoit une variété de contenus pour le Mois de l'histoire des Noirs sur Apple Podcasts, Apple Music, etc. Gardez à l'esprit qu'aux États-Unis, le Mois de l'histoire des Noirs commence le 1er février et se termine le 1er mars.

La boucle solo tressée Black Unity est disponible dès maintenant sur le site d'Apple et dans l'application Apple Store. Le cadran de la montre Unity Lights est également disponible dans l'application Watch.

Écrit par Maggie Tillman.