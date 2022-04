Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine smartwatch d'Apple n'apparaîtra que plus tard en 2022, probablement aux côtés de la gamme iPhone 14, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas spéculer sur ce que nous aimerions voir apparaître.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur l'Apple Watch Series 8, mélangé à notre liste de souhaits.

Probablement Apple Watch Series 8

Contrairement à l'iPhone, Apple n'a pas joué avec la structure de dénomination de la Watch. Depuis que l'original a été suivi par l'Apple Watch Series 1, la société a utilisé des numéros séquentiels chaque année.

Il est donc fort probable que la montre de 2022 s'appelle l'Apple Watch Series 8, succédant à l'Apple Watch Series 7 de 2021. Nous avons vu le lancement de la Watch SE en 2020, mais il n'y a pas eu de suite en 2021, donc il se pourrait que nous voyions un successeur à la smartwatch de milieu de gamme aussi.

Le smartphone de milieu de gamme iPhone SE a été rafraîchi en mars 2022 avec l'iPhone SE (2022), mais il n'y avait aucun signe de mise à jour de la Watch SE lors de l'événement. Il a également été question d'une Watch destinée aux sports extrêmes, il se pourrait donc que nous voyions trois modèles d'Apple Watch en 2022 plus tard cette année.

La nouvelle montre, ou les nouvelles montres, fonctionneront sans doute sous watchOS 9 d'Apple, qui sera probablement présenté en avant-première lors de la conférence des développeurs d'Apple qui a normalement lieu dans le courant du mois de juin.

Septembre 2022

Probablement à partir de 399 $/379 £.

Apple organise généralement son événement de lancement de l'iPhone en septembre de chaque année et la prochaine itération de la Watch est normalement annoncée au même moment.

Pour 2021, la gamme iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7 ont été annoncées lors d'un événement le 14 septembre. Alors que l'année 2020 n'a pas tout à fait suivi le chemin " normal ", les Apple Watch Series 6 et Watch SE ont été révélées avant la série d'iPhone 12 le 15 septembre 2020 ; septembre est donc typiquement le mois de l'agenda.

Si l'on se base sur les années précédentes, on peut estimer que la date est fixée au 13 septembre 2022, mais pour l'instant, ce chiffre n'est pas très précis. Il faudra attendre un certain temps avant de le savoir, les invitations n'apparaissant probablement pas avant début septembre 2022.

En termes de prix, l'Apple Watch Series 7 débute à 399 $/379 £. On peut s'attendre à un prix similaire pour la Series 8.

Un design à bords plats ?

Trois tailles ?

L'Apple Watch Series 4 a apporté quelques grands changements en termes d'écran et les Series 5, Series 6 et Watch SE adoptent le même design. Le style et la forme générale restent les mêmes que ceux de la Watch originale, mais elles offrent beaucoup plus d'écran dans des empreintes similaires. La Series 7 a encore augmenté la taille de l'écran et les options de boîtier sont passées de 40 mm et 44 mm à 41 mm et 45 mm, mais le design général n'a pas changé.

Il se pourrait donc que la série 8 offre des changements de design plus importants - comme les bords plats dont la rumeur parlait pour la série 7 et qui ne sont jamais apparus, et peut-être une troisième option de taille comme les rumeurs l'ont suggéré.

Les bords plats permettraient à l'Apple Watch de s'aligner sur les autres appareils Apple, comme la série d'iPhone 13, le nouvel iMac et les iPads plus chers. L'Apple Watch a le même facteur de forme depuis son lancement, mais les bords plats lui permettraient de le conserver, tout en offrant un rafraîchissement. Il y a également eu des rumeurs concernant un bouton latéral sensible à la pression.

Accent sur le fitness - fonctions plus avancées

Meilleur suivi du sommeil

Amélioration de l'autonomie de la batterie

Des bracelets intelligents

Nous nous attendons à ce qu'il y ait plus de fonctions de santé et de fitness, peut-être en s'attaquant à des entreprises comme Garmin avec plus de fonctions de course à pied, par exemple. Garmin fait également un excellent travail en permettant aux utilisateurs de partager leurs courses ou leurs activités, nous ne serions donc pas surpris de voir Apple s'en inspirer. Nous aimerions voir quelque chose comme le Body Battery de Garmin arriver sur l'Apple Watch aussi, mais nous ne pensons pas que cela se produira pour la série 8, même si les rumeurs suggèrent de grandes améliorations du côté de l'activité des choses.

Nous aimerions également voir des améliorations de la batterie pour correspondre à d'autres smartwatches sur le marché, comme la Samsung Galaxy Watch 4, et nous aimerions également voir un suivi du sommeil plus avancé sur la Series 8, ainsi que des capacités d'itinérance. Apple a révélé le suivi du sommeil dans le cadre de watchOS 7, ce qui signifie qu'il est disponible sur les Apple Watches plus anciennes aussi, mais il n'est pas aussi détaillé que certains autres appareils sur le marché. Peut-être qu'un matériel supplémentaire sur la Series 8 pourrait la mettre au niveau de celles de Fitbit et de Garmin.

D'autres possibilités pourraient inclure des éléments comme des bracelets intelligents, un support tiers pour les cadrans de montre, un appareil photo et Face ID ou un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, bien que nous soupçonnions que ces derniers soient des vœux pieux plutôt que des ajouts plausibles, principalement en raison du manque d'espace pour les capteurs.

Il est question d'un capteur de température corporelle pour la Series 8 et d'autres capteurs également, comme la pression sanguine, bien qu'il soit dit que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour certains d'entre eux.

Voici toutes les rumeurs et les nouvelles concernant les futures Apple Watch.

Selon Bloomberg, Apple travaille toujours sur un moniteur de pression sanguine pour l'Apple Watch ainsi que sur un capteur de température corporelle.

Apple a déposé un certain nombre de brevets qui suggèrent que l'entreprise étudie la technologie Force Touch de nouvelle génération qui pourrait apparaître dans les futurs modèles de l'Apple Watch, des AirPods ou de l'iPhone.

Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que trois modèles d'Apple Watch pourraient être lancés en 2022, avec de nouvelles puces dans tous les modèles et un capteur de température corporelle sur la Series 8.

Mark Gurman de Bloomberg a suggéré qu' un capteur de glucose pourrait ne pas apparaître sur l'Apple Watch avant plusieurs années, contrairement aux rumeurs suggérant qu'il pourrait apparaître sur la Série 8.

LeWall Street Journal a rapporté qu'Apple serait en train de développer une nouvelle fonctionnalité pour l'iPhone et l'Apple Watch, capable de dire si vous avez eu un accident de voiture et d'appeler automatiquement les services d'urgence pour vous.

Selon Ross Young, analyste réputé en matière d'affichage, Apple prévoit de développer un troisième modèle d'Apple Watch encore plus grand que son offre actuelle de 45 mm pour la Watch Series 8.

Ne soyez pas surpris s'il y a 3 tailles l'année prochaine ... - Ross Young (@DSCCRoss) 12 octobre 2021

L'utilisateur Twitter @MajinBuOfficial a tweeté quelques images de ce qui serait un clone de la nouvelle Apple Watch Series 7 dans le monde réel, montrant un design à bord plus plat, soutenant les précédentes rumeurs d'un changement de design. Cela pourrait-il se produire pour la Series 8 ?

91Mobiles a publié quelques rendus de l'Apple Watch Series 7 qui soutenaient l'idée d'un design à bords carrés pour la prochaine smartwatch. Bien sûr, cela ne s'est pas produit pour la Series 7, mais c'est toujours une possibilité pour la Series 8.

Selon Jon Prosser, l'Apple Warch Series 7 serait remanié et proposerait une nouvelle couleur verte. La série 7 a bien été proposée dans une nouvelle couleur verte, mais pas avec un nouveau design. Peut-être la Série 8 adoptera-t-elle ce look ?

Une fonctionnalité majeure de l'Apple Watch pourrait avoir été révélée dans un dépôt de la SEC pour la startup britannique Rockley Photonics.

Rockley Photonics conçoit des capteurs permettant de surveiller le sang d'une personne à l'aide de la lumière infrarouge. Ces capteurs pourraient être utilisés pour surveiller la glycémie et le taux d'alcoolémie.

Selonun rapport de Bloomberg, Apple envisagerait de lancer un tout nouveau modèle d'Apple Watch conçu pour les athlètes, les randonneurs et ceux qui utiliseraient la smartwatch dans des environnements extrêmes. Ce modèle serait lancé en 2021 ou 2022 et pourrait proposer un boîtier en caoutchouc. En l'absence de signe en 2021, tous les regards se tournent vers 2022.

MacRumours rapporte qu' Apple pourrait envisager une potentielle "refonte de l'Apple Watch, avec notamment un cadran de montre arrondi, un écran flexible enveloppant et des bracelets personnalisables numériquement". Ce rapport a été publié après la découverte d'un dépôt de brevet récemment accordé.

Leleaker Max Weinbach a dissipé les rumeurs selon lesquelles l'Apple Watch Series 7 serait dotée d'une fonction de surveillance du glucose. Cette fonctionnalité avait déjà été signalée, mais Weinbach a affirmé qu'elle n'était pas encore disponible, et qu'elle était peut-être destinée à la série 8 ?

Un brevet a été déposé par Apple pour un capteur de lumière à l'arrière de sa Watch qui éclairerait le poignet de l'utilisateur et générerait une image de terrain de la zone.

L'image représenterait les veines de votre bras et devrait être aussi unique qu'une empreinte digitale, permettant à l'Apple Watch de reconnaître qui a mis l'Apple Watch et de la déverrouiller en conséquence.

9to5 a rapporté que l'analyste Ming-Chi Kuo a affirmé qu'un nouveau design d'Apple Watch arriverait en 2021 au plus tôt. Le rapport indique que Kuo spécule qu'un "changement significatif de conception du facteur de forme arriverait avec de nouveaux modèles d'Apple Watch au plus tôt au 2S21."

MacRumours a rapporté qu'Apple était en pourparlers avec des fabricants d'écrans taïwanais pour utiliser des écrans microLED dans ses produits en 2020. Nous n'avons pas vu cela dans la Watch Series 7, mais peut-être est-ce quelque chose que nous verrons sur la Watch Series 8.

L'un des éléments les plus distinctifs de l'Apple Watch est la couronne numérique. Une rumeur de février 2020 suggérait qu'elle pourrait bénéficier de nouvelles fonctionnalités pour la rendre sensible au toucher ou à la lumière. Apple souhaiterait certainement que la couronne devienne plus sensible grâce à ces méthodes, et non moins. Ces éléments ont été repérés grâce à la publication d'un brevet.

"La couronne peut inclure une fonction de direction de la lumière configurée pour diriger, sur l'élément de détection d'image, une image d'un objet en contact avec la surface d'imagerie", indique le dépôt. La couronne pourrait potentiellement détecter le mouvement de votre doigt lorsque vous tournez ou touchez la couronne.

Selon Apple Insider, cela pourrait signifier que la couronne numérique est moins encombrante, ce qui permettrait de faire de la place à d'autres composants dans la montre.

Un brevet repéré par Patently Apple montre que la couronne numérique de l'Apple Watch est remplacée par un lecteur optique d'empreintes digitales qui pourrait ensuite reconnaître les gestes, par exemple si vous faites pivoter la couronne virtuelle.

À l'heure actuelle, nous pensons qu'il est peu probable qu'Apple supprime la couronne numérique, car c'est l'une des caractéristiques les plus distinctives de la montre. Mais cela pourrait arriver dans une future version de l'Apple Watch plutôt que d'être pour la Série 8, bien sûr.

Apple a déposé un brevet qui transforme l'écran de l'Apple Watch en un capteur Touch ID. Le brevet indique que "l'écran peut fournir une image ou une sortie vidéo pour le corps de la montre 100. L'écran peut également fournir une surface d'entrée pour un ou plusieurs dispositifs d'entrée tels qu'un dispositif de détection tactile, un dispositif de détection de force, un dispositif de détection de température et/ou un capteur d'empreintes digitales."

Alors que nous voyons beaucoup de téléphones avec des lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran maintenant, ce mouvement nécessiterait une assez grande avancée technologique en raison de la taille diminuée de la montre.

L'analyste Ming-Chi Kuo a affirmé qu'Apple introduirait un capteur d'empreintes digitales à ultrasons intégré à l'écran de l'iPhone 2021 - ce qui n'a pas été le cas, mais il a également déclaré que cette technologie pourrait également être utilisée dans une nouvelle Apple Watch.

Actuellement, l'Apple Watch ne dispose d'aucune sécurité biométrique, mais un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran lui permettrait d'en offrir, sans changer le design.

LeFast Company a rapporté qu'Apple a embauché de nombreux cliniciens et ingénieurs pour travailler sur les fonctionnalités de santé pour l'Apple Watch, qui comprendraient la gestion de la pression artérielle, de la glycémie ou du diabète et le suivi du sommeil ou la science. Étant donné que celles-ci ne sont pas apparues sur la série 7, peut-être sont-elles destinées à la série 8 ?

Un brevet pour une technologie d'écran circulaire a été approuvé, après avoir été initialement déposé en janvier 2016. Le dépôt mentionnait le port au poignet, ce qui a conduit certains à supposer qu'une Apple Watch circulaire était à venir.

