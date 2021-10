Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon lanalyste daffichage réputé Ross Young, Apple prévoit de développer un troisième modèle Apple Watch encore plus grand que son offre actuelle de 45 mm, marquant potentiellement la première fois que la société proposera plus de deux options de taille pour son portable toujours populaire.

Notamment, Apple a déjà légèrement augmenté sa taille daffichage maximale cette année avec la sortie de l Apple Watch Series 7 , faisant passer les options de taille de boîtier de 40 mm et 44 mm à 41 mm et 45 mm, respectivement.

Parallèlement à cela, la société a ajouté environ 20% despace décran supplémentaire aux deux modèles en réduisant encore plus les bordures - ou comme Apple les appelle, les frontières -.

Une offre de troisième taille lannée prochaine, cependant, serait très probablement dans la gamme 47-49 mm, avec un affichage autour de la barre des deux pouces étant donné que loption actuelle de 45 mm dispose dun écran de 1,9 pouces.

Ne soyez pas surpris sil y a 3 tailles lannée prochaine... – Ross Young (@DSCCRoss) 12 octobre 2021

Pocket-lint a contacté Young pour clarifier la taille des modèles de lannée prochaine, et il a confirmé que le plus grand modèle ne présentera pas une augmentation drastique de la taille, spécifiant pour la série 8, "nous [attendons] 1,72 pouces, 1,92 pouces et maintenant ~ 2 pouces.

Il a convenu quune taille de boîtier de 47 à 49 mm "semble à peu près correcte" et que les trois écrans seront bien sûr dotés de la technologie LTPO quApple a introduite pour la première fois sur la série 5.

Quoi quil en soit, une Apple Watch Series 8 est dans au moins un an environ, donc en attendant, vous devrez vous en tenir à la seule série 7 légèrement améliorée.