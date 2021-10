Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a officiellement confirmé aujourdhui la précommande et la date de sortie de l Apple Watch Series 7 récemment annoncée, qui a été dévoilée pour la première fois au monde lors de l événement médiatique "California Streaming" de la société Cupertino le mois dernier.

Révélée aux côtés de la série iPhone 13 et de la nouvelle gamme diPad, Apple a présenté de manière inhabituelle la nouvelle montre de la série 7 sans confirmer la date de sortie - annonçant simplement quelle sera mise en vente "plus tard cet automne". Pendant ce temps, la société a vanté toutes les nouvelles fonctionnalités du coût dentrée de 399 $ / 379 £ de la série 7 sur son site Web tout en vendant la série 6 à sa place pour le même prix exact.

Cette année, Apple a mis à jour la série 7 pour proposer un tout nouveau design avec un écran plus grand qui sincurve davantage le long des bords de lappareil. La société na pas semblé mettre à jour le système sur une puce (SoC) ni grand-chose dautre à propos du portable - nintroduisant aucune nouvelle implémentation majeure de suivi de la santé non plus.

Il existe cependant un certain nombre doptions de couleurs fraîches, en particulier sur le modèle à châssis en aluminium à 399 $ / 379 £, y compris les nouvelles finitions verte, bleue, starlight et minuit.

Au départ, il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple prévoyait de repenser beaucoup plus radicalement le portable en rasant les bords incurvés dans un châssis tout plat semblable au langage de conception de liPad et de liPhone, mais de manière unique, lapproche dApple les a vus prendre la décision inverse en accentuant le courbure de lappareil encore plus importante quauparavant.

