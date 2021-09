Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple ferait des recherches avec des équipes de lUniversité de Californie à Los Angeles sur la façon dont l iPhone et l Apple Watch peuvent aider à détecter les signes avant-coureurs du déclin cognitif dun utilisateur, ou même jusquà déterminer sil souffre de dépression, selon un article exclusif. rapport payant du Wall Street Journal .

Les informations proviendraient dune myriade de données utilisateur individuelles collectées sur les appareils iOS, notamment le suivi du sommeil , les niveaux dactivité et la mobilité, les habitudes de frappe, les informations alimentaires, etc. Lespoir est de déterminer si un cocktail de comportements différents peut être formulé de manière fiable pour créer un algorithme cohérent suffisamment précis pour informer les utilisateurs de leur mauvaise santé mentale potentielle.

Apple a passé des années à développer lApple Watch en une pièce maîtresse de la santé et du fitness, et chaque année, lajout continu de fonctionnalités de suivi corporel et de fonctionnalités de bien-être indique que la société a des plans ambitieux pour faire passer les capacités de lApple Watch au niveau supérieur.

Bien sûr, un futur iPhone ou Apple Watch ne sera pas en mesure de fournir à quiconque un diagnostic médical officiel sur sa santé mentale, ayant un avocat supplémentaire au poignet pour tenir les utilisateurs au courant de leurs comportements et de la façon dont cela peut les affecter. serait sûrement bénéfique pour presque tout le monde.

Ce ne serait pas la première fois quApple essaie dexpérimenter lutilisation des fonctionnalités de suivi de la santé de ses appareils pour « deviner » létat dun utilisateur. Au début de la pandémie de COVID-19, Apple a commencé à faire des recherches avec la faculté de médecine de lUniversité de Washington pour voir sil y avait une corrélation avec les données de santé collectées sur lApple Watch avec des porteurs qui ont fini par être testés positifs pour le virus – dans lespoir de être en mesure à terme denvoyer un signal dalerte précoce aux utilisateurs qui ont de bonnes chances davoir attrapé COVID sans présenter encore de symptômes visibles.

Lors du dernier événement matériel de la société, Apple a annoncé que la dernière Apple Watch Series 7 serait dotée dune technologie de suivi du sommeil plus avancée, dans le but que davantage dutilisateurs portent réellement leur montre au lit chaque nuit.

