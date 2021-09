Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que l Apple Watch Series 7 ne représente peut-être pas la refonte du design que nous attendions, Apple est resté fidèle à ses habitudes en lançant la smartwatch dans de nombreuses couleurs, finitions et éditions spéciales.

Comme nous lavons vu précédemment, le boîtier en aluminium standard est rejoint par une variante en acier inoxydable, bien quaucun modèle en titane ne soit disponible - du moins au début, de toute façon - lorsque la montre intelligente sera lancée plus tard cette année.

Ci-dessous, nous vous donnerons un aperçu visuel rapide de la série 7.

Pour les modèles Apple Watch Series 7 standard, Apple propose le boîtier en aluminium dans cinq finitions différentes : minuit, lumière des étoiles, vert et un nouveau bleu et (PRODUCT)RED. Pour toi et moi, cest noir, argent, vert foncé, bleu et rouge.

Meilleures applications Apple Watch 2021 : 43 applications à télécharger qui font réellement quelque chose Par Britta O'Boyle · 15 Septembre 2021

Comme pour tous les boîtiers de cette dernière génération, les tailles ont également légèrement changé - bien que cela ne signifie pas que les bandes ne sont pas encore rétrocompatibles.

Le plus petit modèle mesurera désormais 41 mm (au lieu de 40 mm) tandis que le plus grand équivalent sera de 45 mm (au lieu de 44 mm), ce qui en fera la plus grande Apple Watch jamais lancée.

Comme Apple le fait avec sa gamme de smartphones, les finitions les plus premium sont disponibles dans des couleurs différentes des modèles standard.

Pour lApple Watch Series 7, les modèles en acier inoxydable seront disponibles en argent, graphite et or.

Bien que ces couleurs et finitions de boîtier soient conformes aux délices des générations plus anciennes, le plus grand changement avec la dernière génération est en fait laffichage. Avec des lunettes 40 % plus petites - mesurant à peine 1,7 mm autour du bord - que la série 6, une multitude de nouveaux cadrans de montre sont disponibles exclusivement sur le nouveau modèle.

Apple a poursuivi ses partenariats de longue date avec Nike et Hermès pour la Watch Series 7, présentant deux nouveaux modèles lors de lannonce officielle.

Apple APPLE WATCH SéRIE 7 ÉDITION HERMèS

Apple Watch Hermès lance les groupes Circuit H et Gourmette Double Tour. Le premier est décrit comme une représentation graphique dun motif de chaîne dancre, imprimé en cuir Swift, tandis que le second est un hommage aux colliers Hermès des années 1930 et est fabriqué à partir de cuir Fauve Barénia.

Naturellement, la nouvelle génération, quel que soit le bracelet que vous choisirez, comportera les cadrans Hermès assortis.

Lédition Nike de la série 7, quant à elle, simplifie un peu les choses; le retour Sport Loop et Sport Band, les deux arborant le logo Swoosh emblématique de la société sur le groupe.

Apple LAPPLE WATCH NIKE EDITION REVIENT

Encore une fois, comme avec Hermès, de nouveaux cadrans exclusifs seront préinstallés sur lappareil.