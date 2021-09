Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a officiellement dévoilé la Watch Series 7 lors de son événement California Streaming , avec la smartwatch dotée dun écran plus grand, dune charge plus rapide et dun design plus durable.

Malgré les rumeurs suggérant que la nouvelle itération comporterait une refonte du boîtier carré, la dernière Apple Watch conserve à peu près le même design que ses prédécesseurs, bien que lécran ait maintenant été rapproché des bords.

Avec des lunettes 40 % plus petites (mesurant maintenant à seulement 1,7 mm autour du bord), il permet un clavier complet - une première pour la série de montres intelligentes - et des cadrans plus avancés, avec la durabilité de la montre également augmentée par rapport aux modèles précédents.

Il est toujours résistant à la baignade, bien que la protection contre la poussière soit désormais classée IPX6, ce qui signifie que lApple Watch sera enfin capable de gérer un voyage à la plage ainsi quune baignade dans la mer. Apple note que lécran est également plus résistant aux fissures.

Apple RéCAPITULATIF DE LAPPLE WATCH SERIES 7

Fait intéressant, la taille du boîtier a légèrement changé par rapport aux trois générations précédentes - passant de 40 mm à 41 mm pour la variante plus petite et de 44 mm à 45 mm dans la version plus grande. Cela en fait les plus grands modèles Apple Watch que nous ayons jamais vus.

La durée de vie de la batterie de 18 heures a été conservée par rapport à la série 6, malgré lécran plus grand, la charge recevant son premier grand changement. La rondelle fonctionnera toujours comme avant, bien que la série 7 soit livrée avec un câble USB-C, plutôt que lUSB-A standard, permettant une charge plus rapide.

Au cours de lévénement, Apple nous a également montré certaines fonctionnalités de watchOS 8 qui étaient auparavant inconnues. Les améliorations apportées au cyclisme en plein air signifient que les montres connectées Apple devraient désormais être en mesure de mettre automatiquement en pause un entraînement de manière plus fiable, tandis que la prise en charge de la détection des chutes est également ajoutée.

Cela devrait signifier que lappareil sera capable de détecter un accident sur votre vélo ou une glissade pendant un cours, par exemple, avant de proposer lassistance habituelle pour contacter les services durgence.

La version standard de la nouvelle montre - avec le boîtier en aluminium - sera disponible dans un choix de cinq couleurs différentes : noir, or, bleu, rouge et vert foncé.

Et, en termes de prix, la série 7 commencera à 399 $. Apple a également annoncé que Watch Series 3, sorti en 2017, sera toujours disponible pour 199 $, avec Watch SE de lannée dernière disponible pour 279 $.

Développement de lhistoire...