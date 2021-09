Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton propose un certain nombre de produits différents, dont certains fonctionnent très bien avec lApple Watch .

Alors que le Peloton Bike+ joue le mieux possible grâce à loffre Apple GymKit intégrée, lapplication Peloton Digital - qui ne nécessite pas déquipement Peloton - dispose dune application compagnon Apple Watch, vous permettant dutiliser le moniteur de fréquence cardiaque sur votre poignet pour des statistiques plus précises lorsque vous faites un entraînement via lapplication.

Il existe également une solution de contournement pour ceux qui souhaitent utiliser leur Apple Watch comme moniteur de fréquence cardiaque sur le vélo , la bande de roulement ou la bande de roulement +.

Voici comment utiliser lApple Watch avec les produits Peloton .

Pelotons Bike+ est équipé du GymKit dApple. Cela signifie que lorsque vous commencez une nouvelle course ou une nouvelle séance dentraînement, vous pouvez simplement tenir votre Apple Watch compatible GymKit (série 2 et versions ultérieures) en haut de lécran sur le Bike+ pour les coupler.

Une fois connecté, le Bike+ démarre automatiquement un entraînement sur votre Apple Watch et utilise le moniteur de fréquence cardiaque de la montre pour présenter votre fréquence cardiaque sur lécran du Bike+ en temps réel et vous aider à déterminer votre score deffort. Lentraînement se terminera automatiquement sur votre Apple Watch à la fin du trajet et vous pouvez trouver les détails post-entraînement dans lapplication Activité sur votre iPhone, ainsi que lapplication Peloton Digital.

Certains trajets ne sont pas compatibles avec GymKit, comme les Bike Bootcamps, mais pour la plupart des trajets standard, y compris les bras et les intervalles, lintégration GymKit vous permet dutiliser votre Apple Watch comme moniteur de fréquence cardiaque sur Bike+. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire fonctionner :

Ouvrez lapplication Apple Watch sur votre iPhone Appuyez sur longlet Ma montre en bas Faites défiler jusquà « Entraînement » Activez « Détecter léquipement de la salle de sport » Choisissez une balade sur le Peloton Bike+ Appuyez sur Start Tenez votre Apple Watch en haut de lécran Appuyez sur « Connecter » sur votre Apple Watch Appuyez sur « Démarrer » sur le Bike+ pour commencer votre trajet

Si lApple Watch est correctement connectée, votre fréquence cardiaque apparaîtra sur la gauche de lécran lorsque le trajet aura commencé. Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou si votre Peloton Bike+ ne sapparie pas correctement avec votre Apple Watch, vous devrez peut-être redémarrer votre Apple Watch (maintenez la couronne numérique et le bouton latéral ensemble jusquà ce que le logo Apple apparaisse), ou éteignez votre Bike+ et réessayez.

Le vélo Peloton original, ainsi que le Peloton Tread et le Tread+ nont pas dApple GymKit à bord et actuellement, il nest pas possible dutiliser votre Apple Watch comme moniteur de fréquence cardiaque sur ces appareils en le connectant via Bluetooth. Du moins pas sans une application tierce.

Cependant, il existe un certain nombre dapplications tierces qui permettent dutiliser le moniteur de fréquence cardiaque sur Apple Watch avec le Peloton Bike, Tread et Tread+. Si cest quelque chose que vous voulez faire, vous devez dabord télécharger lune des applications tierces sur votre iPhone et Apple Watch. Certaines options incluent :

Coeur bleu

Fréquence cardiaque ECHO de la montre

HeartCast

Il convient de mentionner que certaines de ces applications ont une limite de temps avant de devoir payer, tandis que dautres vous obligent à regarder des publicités avant de pouvoir commencer à diffuser votre fréquence cardiaque. Une fois que vous avez téléchargé lune de ces applications - ou une alternative - sur votre iPhone et votre Apple Watch, suivez les étapes ci-dessous pour coupler votre Apple Watch avec votre Peloton Bike, Tread ou Tread+.

Ouvrez lapplication tierce Suivez les instructions de lapplication que vous avez choisie pour la configurer Assurez-vous que Bluetooth est activé Sélectionnez un entraînement sur votre Peloton Appuyez sur longlet « Moniteur de fréquence cardiaque » sous le bouton de démarrage Vous devriez voir lapplication que vous avez choisie sous Appareils disponibles Appuyez sur « Connecter »

Certaines applications tierces vous demandent dappuyer sur Annuler plutôt que sur lassociation lorsque la fenêtre contextuelle dassociation apparaît sur votre écran Peloton. Faites ce que lapplication respective vous dit pour le faire fonctionner.

Une fois que vous avez tout connecté, vous devriez voir votre fréquence cardiaque sur la gauche de lécran provenant de votre Apple Watch. Ce nest pas aussi parfait que dutiliser GymKit sur le vélo+, mais cest au moins une solution de contournement pour ceux qui ont lun des autres produits Peloton et qui souhaitent utiliser leur Apple Watch comme moniteur de fréquence cardiaque plutôt que davoir à acheter une ceinture pectorale.

Lapplication Peloton Digital a une application compagnon Apple Watch, comme nous lavons mentionné. Cela signifie que lorsque vous démarrez un entraînement sur lapplication Peloton Digital, quil sagisse de force, de cardio, de yoga ou de lun des autres de la gamme doptions, votre Apple Watch démarre automatiquement un nouvel entraînement et vous verrez des métriques, y compris la fréquence cardiaque apparaissent sur votre poignet.

Vous devrez vous assurer que vous avez installé lapplication compagnon Peloton sur votre Apple Watch pour que cela fonctionne, mais sinon, cest une expérience assez transparente, fonctionnant de la même manière que FIIT , où le type dentraînement est automatiquement déterminé pour vous et démarre et se termine automatiquement aussi.

Tout entraînement que vous effectuez sur lapplication compagnon Peloton apparaîtra sur votre profil et avec tous les entraînements Bike, Bike+, Tread ou Tread+ que vous effectuez, si vous disposez dun équipement Peloton. Lapplication Peloton Digital ne nécessite cependant pas déquipement Peloton, fonctionnant comme une application autonome comme FIIT et Apple Fitness+ .

