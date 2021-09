LApple Watch Series 7 pourrait nêtre disponible quen quantités limitées au lancement, des craintes de retard se profilant toujours

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple pourrait être contraint de proposer la prochaine Apple Watch Series 7 en quantités limitées au lancement, les inquiétudes continuant de grandir quant au retard de lannonce de la smartwatch.

À la suite des premiers rapports concernant les problèmes de production de lappareil , Mark Gurman de Bloomberg a maintenant suggéré quApple fait face à trois voies avec la série 7.

Le plus probable, selon Gurman, est que la smartwatch sera annoncée aux côtés de l iPhone 13 ce mois-ci, certains modèles étant expédiés plus tard que dhabitude ou en quantités limitées.

Cependant, comme cela a déjà été suggéré dans dautres rapports, la société de Cupertino pourrait également retarder lannonce jusquà ce que les problèmes de production soient résolus, ou la montre pourrait devenir disponible le jour de lannonce en quantités limitées.

"Si vous ne pouvez pas attendre pour obtenir la nouvelle montre, vous devrez peut-être le faire. Ma collègue Debby Wu et moi avons signalé que le nouvel écran causait des problèmes de production", a expliqué Gurman dans sa newsletter Power On .

"Je suis amené à croire que nous verrons une annonce lors de lévénement habituel de septembre aux côtés de liPhone, mais il y aura un mélange de modèles expédiés en retard ou en petites quantités."

Ce nouvel écran référencé par Gurman est basé sur la rumeur selon laquelle la nouvelle Apple Watch sera disponible en options 41 mm et 45 mm, une différence par rapport aux 40 mm et 44 mm actuels.

Comme les rendus lont montré, un étui de style iPhone plus plat et plus carré sera également présenté, et ces ajustements sont apparemment à lorigine des problèmes de production signalés pour Apple.

Nous naurons probablement pas à attendre longtemps pour savoir quelle est la tactique dApple avec le lancement de la série 7 - et si effectivement elle fait face à une sorte de retard. Lévénement annuel iPhone devrait avoir lieu le 14 septembre, alors restez à lécoute pour en savoir plus dès que nous laurons.