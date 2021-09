Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer la Watch Series 7 dans les prochaines semaines, mais des rumeurs ont déjà circulé sur ce que pourraient offrir les futurs modèles de smartwatch.

Selon un rapport du Wall Street Journal ( via CNET ), Apple travaille à lajout dune fonction de tensiomètre et dun thermomètre aux futures générations dApple Watch dès lannée prochaine.

Le rapport cite des sources anonymes et des documents internes dApple et affirme que la société cherche à offrir un "outil pour dire aux utilisateurs quand leur tension artérielle augmente et un thermomètre pour aider à la planification de la fertilité".

Il est dit que la fonction de fertilité pourrait arriver lannée prochaine - ce qui serait probablement lApple Watch Series 8 - mais aucun délai na été signalé pour la fonction de pression artérielle.

Le rapport affirmait que la fonction de pression artérielle permettrait aux utilisateurs de suivre les tendances de leur pression artérielle, Apple recherchant apparemment des capteurs qui mesurent "la vitesse de londe quun battement cardiaque envoie dans les artères dune personne". Il est dit quil ne serait pas en mesure doffrir une "mesure de référence de la pression artérielle systolique et diastolique" pour le moment, bien que cela puisse changer dici le lancement.

Le Wall Street Journal a également déclaré quApple travaillait à lamélioration du suivi du sommeil sur lApple Watch et la fonction de surveillance Afib.

On ne sattend pas à ce que lApple Watch Series 7 offre les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, bien quil soit dit quelle viendra avec une refonte offrant des bords plus carrés, comme les modèles iPhone 12 . Vous pouvez lire toutes les spéculations entourant la Watch Series 7 dans notre article séparé.