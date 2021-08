Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LApple Watch Series 7 approche à grands pas, et de nouveaux détails semblent confirmer lidée que le prochain modèle comportera une taille de boîtier un peu plus grande, chaque variation devant augmenter de 1 mm.

Sur lApple Watch Series 6 actuelle , les deux tailles de boîtier disponibles sont de 40 mm et 44 mm, une légère augmentation par rapport aux deux tailles originales de 38 mm et 42 mm proposées sur lApple Watch dorigine à travers la série 3.

Maintenant, selon de nouvelles informations publiées sur Weibo par un leaker surnommé UnclePan, Apple proposera la série 7 dans des tailles de 41 mm et 45 mm - quelque chose qui est conforme aux rapports antérieurs que nous avons entendus concernant les changements de conception des nouvelles montres.

Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons couvert un rapport sur quelques rendus CAO de la série 7 divulgués, qui montraient lappareil avec son tout nouveau design à bord plat et son écran plus grand dune "fraction de millimètre". Cependant, le rapport de Weibo semble préciser que, plutôt quune simple "fraction", laffichage augmentera effectivement dun millimètre.

Selon la plupart des sources, Apple devrait annoncer la nouvelle Apple Watch Series 7 au cours du mois de septembre. Assez inhabituel, la société semble avoir des plans pour deux événements de lancement de produits dans le même laps de temps de 30 jours.

Pour un aperçu de toutes les informations dont nous disposons sur la prochaine Apple Watch Series 7, cliquez ici .