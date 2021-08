Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Récemment, nous vous avons apporté toutes les dernières rumeurs concernant la prochaine Apple Watch Series 7 , qui devrait être annoncée et publiée plus tard cette année. Cependant, nous avons maintenant encore plus de confirmation que la prochaine révision de lApple Watch présentera un tout nouveau look et héritera du nouveau langage de conception à bord plat quApple a soigneusement repris dans lensemble de sa gamme de produits ces derniers temps.

Dans lensemble des rendus CAO divulgués par 91Mobiles , la prochaine forme Apple Watch Series 7 peut être vue en haute qualité avec un design tout plat, des grilles de haut-parleurs plus grandes et la même couronne numérique classique quApple a si fièrement popularisée.

Le mécanisme du système de fixation du bracelet semble être exactement le même, et bien quun nouvel ensemble "mis à jour" de bracelets Apple Watch soit certainement lancé en parallèle, ce serait une terrible surprise si Apple révélait que la série 7 était incompatible. avec les bandes précédentes disponibles pour les six dernières années.

Grilles de haut-parleurs beaucoup plus grandes pour un meilleur son des appels téléphoniques

La taille de lécran devrait également augmenter, mais seulement dune fraction de millimètre environ.

Dautres aspects de la série 7 selon la source de 91Mobile, cest que le modèle de nouvelle génération offrira une prise en charge ultra-large bande pour louverture des serrures intelligentes et la connexion au réseau FindMy, sera légèrement plus épais (10,7 mm contre 9 mm) et comportera un nouveau technique de laminage de lécran qui devrait permettre à Apple de rapprocher lécran de la vitre avant comme jamais auparavant.

Plus un panneau daffichage est placé contre la vitre avant dun appareil, plus le texte et les images sont vifs, percutants et « réalistes ». un écran MacBook Pro 13".

Pour toutes les rumeurs, rapports et plus encore, nous avons entendu parler de la prochaine Apple Watch Series 7, cliquez ici pour notre aperçu et récapitulatif.